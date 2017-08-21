ФАС возбудила дело о картеле на торгах по поставке лекарств на сумму свыше 600 млн рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против компаний «Фарм-проект» и «Веста фарм» из-за сговора на торгах при поставках лекарств и медицинских изделий на сумму свыше 600 млн руб. Об этом сообщил начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.

Предполагается, что картель действовал на территории пяти российских субъектов в 2015-2016 гг.

«Фарм-проект» и «Веста фарм» при совместном участии в аукционах заранее определяли их победителей и, создавая видимость конкуренции, допускали снижение начальной максимальной цены контракта в ходе торгов не более чем на 2,5%.

Также ответчиками по делу стали учреждения здравоохранения города Москвы: ГБУЗ «ГКБ им. В. В. Виноградова ДЗМ», ГБУЗ «ГКБ № 68 ДЗМ», ГБУЗ «ГКБ № 67 им. Л. А. Ворохобова ДЗМ». «ФАС России подозревает их в заключении с "Фарм-проектом" антиконкурентного соглашения, которое привело к поддержанию цен на торгах», - говорится в сообщении.

ФАС по итогам 2016 г. выявила более 70 картельных сговоров при закупках лекарств и средств медицинского назначения. Сумма заключенных с нарушениями контрактов составляет 12 млрд руб., или 7,6% от всех региональных закупок лекарств в 2016 г.