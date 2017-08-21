Севастополь станет акционером аэропорта Симферополя

Правительство Севастополя планирует внести деньги, выделяемые на развитие гражданского сектора местного аэропорта «Бельбек» в качестве федеральной субсидии, в уставный капитал АО «Международный аэропорт "Симферополь" и получить долю в этом предприятии.

«Имущественный взнос повлечет возникновение права государственной собственности Севастополя на эквивалентную часть уставного капитала акционерного общества», - сказал «Интерфаксу» директор департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя Рустэм Зайнуллин.

Он не уточнил сумму вложений в уставный капитал, отметив, что она определена федеральной целевой программой (ФЦП) «Развитие республики Крым и Севастополя до 2020 г.». В ФЦП, утвержденной правительством России, говорится, что на «Бельбек» планируется выделить 1,726 млрд руб. в виде субсидии из федерального бюджета.

"Оформление доли Севастополя в уставном капитале акционерного общества осуществляется в порядке и по ценам, которые определяются в соответствии с законодательством России", - заявил Зайнуллин.

По его словам, сейчас проходит процедуру согласования задание на подготовку проектной документации по реконструкции гражданского сектора аэропорта «Бельбек» и паспорта соответствующего инвестпроекта.