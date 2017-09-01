Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 1 сентября 2017 года

Политика

США потребовали от России закрыть консульские отделы в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Вашингтоне в ответ на сокращение своей миссии в России. Отношения стран ухудшаются на фоне продолжающегося расследования о предполагаемом вмешательстве Москвы в президентские выборы в США читать на WSJ.com читать на FT.com

После пяти месяцев антиправительственных протестов в Венесуэле люди покинули улицы. Несмотря на продолжающийся кризис в стране, в ближайшее время, видимо, мало что будет угрожать власти президента Николаса Мадуро читать на WSJ.com

Верховный суд Кении неожиданно отменил результаты президентских выборов в связи с нарушениями и призвал провести новые в течение 60 дней. Это создает неопределенность для одной из крупнейших экономик Африки. Победителем тех выборов был действующий президент Ухуру Кениатта читать на WSJ.com читать на FT.com

Точка зрения

Понимал ли вообще Запад когда-то Россию? Запад был шокирован действиями Кремля в Грузии, Украине и Сирии. Те, кто пытался построить партнерские отношения с Москвой, теперь обвиняют ее в выборе конфронтации. Но другие факты говорят, что это вряд ли так. Путаницу создает двойственная стратегия выживания России — быть одновременно с Западом и против него, пишет Лилия Шевцова, политолог из лондонского Королевского института международных отношений Chatham House читать на FT.com

Экономика

Пока США с помощью санкций увеличивают давление на Венесуэлу, Россия пытается увеличить свое влияние в Латинской Америке. Каракас надеется на поддержку Москвы, в которой он видит своего последнего оставшегося кредитора. При этом Россию интересуют нефтяные активы Венесуэлы читать на FT.com

Белый дом и конгресс представят более детальный план налоговой реформы в ближайшие недели, заявил в интервью WSJ министр финансов США Стивен Мнучин читать на WSJ.com

Рост потребительских цен в США в июле составил 1,4% в годовом выражении. Инфляция в стране замедлилась, несмотря на рост занятости и потребительских расходов. Это осложняет задачу Федеральной резервной системы США, которая хочет еще раз повысить процентные ставки в этом году читать на WSJ.com

Многим женщинам в Саудовской Аравии трудно найти работу из-за культурных особенностей страны. Решение этой проблемы входит в план экономических реформ наследного принца Мухаммада ибн Салмана читать на FT.com

Автомобили

Rolls-Royce готовится выпустить кроссовер в 2018 г. вслед за другими производителями люксовых автомобилей. Долгое время они избегали этого сегмента, но новое поколение состоятельных людей отдает предпочтение такому типу автомобилей, а не седанам читать на WSJ.com

Volkswagen планирует увеличить свою рыночную долю в США более чем в два раза, увеличив число кроссоверов в своем модельном ряде читать на WSJ.com

Власти штата Вайоминг не могут подавать в суд на Volkswagen за урон окружающей среде, нанесенный его дизельными автомобилями, постановил Федеральный суд США. Он считает, что штрафов, которые концерн выплатил для урегулирования претензий потребителей и федеральных властей, достаточно читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Вашингтон беспокоится, что «Роснефть» может получить контроль над важными американскими НПЗ компании Citgo, подразделения венесуэльской PDVSA. Поэтому он готов заблокировать возможную сделку читать на WSJ.com

Опрошенные WSJ банки ухудшили прогноз цен на нефть уже четвертый месяц подряд. Они сомневаются в эффективности международного соглашения об ограничении нефтедобычи читать на WSJ.com

Ураган «Харви» затронул почти треть нефтеперерабатывающих мощностей в США. Из-за этого стоимость бензина в стране резко выросла, и власти предпринимают меры, чтобы предотвратить нехватку топлива читать на FT.com читать на WSJ.com

Побережье Мексиканского залива США стало ахиллесовой пятой для мировых энергетических рынков. Роль страны в энергетике выросла, поэтому местные штормы могут иметь глобальные последствия читать на FT.com

Финансы

Фонды прямых инвестиций вложили $22 млрд в развивающиеся рынки в первом полугодии, по данным EMPEA. Это больше, чем за любой другой шестимесячный период с тех пор, как с 2008 г. ведутся наблюдения читать на FT.com

Август встряхнул мировые рынки. Низкой волатильности на фондовом рынке пришел конец, курс евро и индекс Nasdaq Composite выросли, а ураган «Харви» привел к росту цен на бензин в США читать на WSJ.com

Сотрудники Wells Fargo открыли около 3,5 млн фальшивых счетов от имени клиентов, заявил банк. Это на 67% больше, чем считалось ранее. Поэтому банк выделяет дополнительные средства на выплату компенсаций клиентам читать на WSJ.com читать на FT.com

Китайский страховщик Anbang Insurance Group продал доли в крупнейших банках страны на $1 млрд в этом году. Он испытывает проблемы из-за резкого снижения страховых премий и предполагаемого задержания властями своего руководителя У Сяохуэя читать на FT.com

Технологии

Apple заявила, что она представит новинки 12 сентября в своей новой штаб-квартире. У инвесторов высокие ожидания от новых iPhone, поэтому акции компании подорожали до нового рекордного уровня читать на WSJ.com читать на FT.com

Amazon выделяет больше ресурсов на развитие виртуального помощника Alexa, чтобы сохранить преимущество над конкурентами читать на WSJ.com

Гендиректор Hewlett Packard Enterprise Мег Уитман рассказала о разделении бизнеса, через которое пришлось пройти технологическому гиганту читать на FT.com

Суд в США постановил, что у пользователей Yahoo, чьи персональные данные были украдены хакерами, есть основания для подачи коллективного иска против компании читать на FT.com

Медиабизнес

Apple ведет переговоры о том, чтобы ее голливудское подразделение арендовало знаменитую студию The Culver Studios, где был снят фильм «Унесенные ветром» читать на FT.com

Потребительский рынок

Amazon планирует запустить сервис быстрой доставки покупок Prime Now уже в этом году. Компания расширяет свой бизнес в Канаде читать на WSJ.com

После того как Amazon поглотил Whole Foods, европейские супермаркеты вынуждены быстрее переходить на онлайн-торговлю и приспосабливаться к меняющимся предпочтениям потребителей читать на WSJ.com

Производители упакованных продуктов питания испытывают проблемы из-за того, что потребители переходят на более здоровую пищу. Дополнительное давление на них оказывают ритейлеры, которые требуют снизить цены читать на WSJ.com

Власти Аризоны обвинили Insys Therapeutics в том, что она пытается увеличить продажи мощного опиоидного болеутоляющего средства, вводя людей в заблуждение по поводу его надлежащего использования читать на WSJ.com

Менеджмент

Выпускникам бизнес-школ не так уж просто получить работу. Как показал опрос FT, треть работодателей не могут найти кандидатов с подходящими навыками. При этом пять наиболее важных навыков не связаны с наличием степени MBA читать на FT.com

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