Анонс «Ведомостей» на 8 сентября 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
муниципалитеты Москвы сильно потратились на праздники;
стартапы, словно голливудские звезды, склонны убавлять себе возраст;
есть ряд хитростей, облегчающих продажи на Запад по интернету для малого бизнеса.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: крах «ФК Открытие» не вызвал паники вкладчиков
и статью на полосе «Комментарии»: как Робин Гуд становится цензором.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».