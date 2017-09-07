Анонс «Ведомостей» на 8 сентября 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

муниципалитеты Москвы сильно потратились на праздники;

стартапы, словно голливудские звезды, склонны убавлять себе возраст;

есть ряд хитростей, облегчающих продажи на Запад по интернету для малого бизнеса.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: крах «ФК Открытие» не вызвал паники вкладчиков

и статью на полосе «Комментарии»: как Робин Гуд становится цензором.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».