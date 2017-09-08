Сечин: США влияют на цену нефти сильнее ОПЕК

Прежде чем продлевать соглашение с ОПЕК об ограничении добычи нефти, нужно серьезно проанализировать факторы, влияющие на рынок, и не факт, что ограничение добычи - важнейший из них. Об этом главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин рассказал корреспонденту ТАСС.

«Вот у меня вопрос, что сейчас больше влияет на рынок - сделка с ОПЕК или девальвация доллара? Американцы через девальвацию доллара поддерживают своих сланцевых производителей. Я считаю, что больше уже влияет не сделка с ОПЕК, а девальвация доллара», - сказал Сечин.

«Для того чтобы обсуждать этот вопрос (необходимость продления сделки с ОПЕК), надо очень серьезно анализировать все факторы, которые будут влиять на рынок в следующем году. Это и, прежде всего, анализ бюджетов, инвестпрограмм крупнейших производителей нефти надо смотреть, уровень налогов», - сказал он.

По словам Сечина, также нужно обратить внимание на неучастие в сделке Нигерии и Ливии и других стран. «Вы же знаете, не все участвуют, как и в самой ОПЕК: Нигерия там освобождена от квотирования, Ливия. Это тоже нужно учитывать, как и состояние сланцевой добычи, финансовые инструменты, которые влияют на цену», - добавил глава «Роснефти».

Соглашение о сокращении добычи нефти между ОПЕК и присоединившимися к картелю странами, в том числе и Россией, продлено с 1 июля нынешнего года на девять месяцев – до 1 апреля 2018 г. Россия не принимала решения о дальнейшем продлении соглашения ОПЕК+, заявил недавно министр энергетики Александр Новак. По его словам, делать это надо только в случае форс-мажора.