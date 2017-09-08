ФАС не получала ходатайство Schlumberger по покупке доли Eurasia Drilling

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пока не получила второе ходатайство от Schlumberger по приобретению Eurasia Drilling (EDC). Об этом сегодня сообщил руководитель службы Игорь Артемьев.

Ранее Schlumberger направила в ФАС одно из двух ходатайств по сделке, рассказывал замруководителя ведомства Андрей Цыганов. По закону, американская компания должна подать два ходатайства: одно – по закону о защите конкуренции, другое – по закону об иностранных инвестициях. Schlumberger направила ФАС только первое ходатайство, отмечал замруководителя службы.

О сделке по покупке американской Schlumberger доли в 51% в EDC стало известно 21 июля. На долю в EDC претендуют также РФПИ и «дочка» фонда Mubadala из ОАЭ, размер доли, которую они хотят приобрести, не называется.