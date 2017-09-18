Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 18 сентября 2017 года

Политика

У американских властей растет беспокойство по поводу роли Facebook в предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США. В воскресенье компания предоставила им дополнительную информацию о рекламе, приобретенной российскими аккаунтами во время президентской гонки читать на FT.com

Некоторым представителям Белого дома и предвыборного штаба Дональда Трампа трудно оплачивать услуги юристов, связанные с расследованием предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США. Поэтому им приходится создавать специальные фонды и искать другие источники финансирования читать на WSJ.com

Пока «Исламское государство» (запрещено в России) теряет свои оставшиеся позиции в Сирии, правительственные и российские силы с одной стороны и поддерживаемые США курды и повстанцы с другой стороны стремятся улучшить свои позиции перед переговорами по урегулированию конфликта в стране читать на WSJ.com

К первому выступлению президента США Дональда Трампа на Генеральной ассамблее ООН во вторник будет приковано всеобщее внимание на фоне многочисленных политических кризисов в мире читать на WSJ.com читать на FT.com

Экономика

Суверенный долг развивающихся стран удвоился до $11,7 млрд за последние 10 лет. Однако их риск снизился, так как они стали чаще выпускать облигации, номинированные в национальной валюте и имеющие больший срок погашения читать на FT.com

Ожидается, что Федеральная резервная система США в среду не станет повышать процентные ставки и продолжит ждать более явного ускорения инфляции читать на FT.com

Надежды на устойчивый экономический бум в Индии не оправдались, и с начала 2016 г. рост ВВП страны замедляется. Это создает проблемы правительству премьер-министра Нарендры Моди читать на FT.com

Индустрия

Военно-промышленная компания Northrop Grumman приобретет конкурента Orbital ATK за $7,8 млрд на фоне консолидации отрасли читать на WSJ.com читать на FT.com

Производитель алюминия Sapa снова откроет свой завод в Уэльсе благодаря росту спроса со стороны производителей электромобилей. Она будет поставлять металл для выпуска гибридных лондонских кэбов читать на FT.com

Автомобили

Автомобили все больше связаны с интернетом, поэтому эксперты по кибербезопасности предупреждают о росте угрозы хакерских атак читать на WSJ.com

Дизельные автомобили загрязняют окружающую среду сильнее, чем считалось ранее, выявило исследование Transport & Environment. Эта организация обвиняет европейских регуляторов в том, что их правила продолжают отдавать предпочтение дизельным, а не бензиновым автомобилям читать на FT.com

Энергоресурсы

Нефть Brent в понедельник утром подорожала до самого высокого уровня за пять месяцев на фоне признаков сокращения предложения в мире читать на WSJ.com

Из-за ураганов «Харви» и «Ирма» в США значительно сократилось производство бензина. Но благодаря этому цены на него выросли, а маржа нефтеперерабатывающих компаний увеличилась читать на WSJ.com

Американский рынок нефтяных фьючерсов снова стал крупнейшим в мире, обойдя лондонский впервые с 2014 г. Сумма открытых позиций по нефти WTI стала больше, чем по Brent на фоне восстановления добычи сланцевой нефти в США читать на FT.com

Низкая волатильность на нефтяном рынке заставляет трейдеров использовать стратегии, позволяющие им заработать на небольших колебаниях цен. Но в случае резкого изменения цен трейдеры рискуют понести крупные убытки читать на WSJ.com

Финансы

Китай хочет полностью запретить торговлю биткойнами, а не только на биржах. Это станет проверкой того, насколько децентрализованная система виртуальной валюты защищает ее от давления властей читать на WSJ.com

Китайские регуляторы пытаются остановить бум на инвестиции в финансово-технологическом секторе, усиливая давление на отрасль читать на WSJ.com

Китайский онлайн-страховщик ZhongAn Online Property & Casualty Insurance планирует привлечь до $1,5 млрд в ходе IPO. Компания, которую поддерживает Alibaba, может быть оценена примерно в $10 млрд читать на WSJ.com

Bank of America закрыл почти 1600 отделений после финансового кризиса. Раньше его стратегией было «чем больше, тем лучше», но теперь он хочет сосредоточиться на работе в густонаселенных районах читать на WSJ.com

Британские регуляторы готовятся провести антимонопольное расследование в отрасли инвестиционного консалтинга читать на FT.com

Технологии

Новые дорогие iPhone X и Samsung Galaxy Note 8 позволят проверить экономическую теорию о демонстративном потреблении. Согласно ей, спрос на некоторые продукты может вырасти благодаря заоблачным ценам читать на WSJ.com

Брюссель недоволен тем, что Вашингтон до сих пор не назначил чиновников, которые должны наблюдать за выполнением соглашения о передаче персональных данных из Евросоюза в США читать на FT.com

Корпоративный мессенджер Slack привлек $250 млн инвестиций, в том числе от SoftBank. Благодаря этому он теперь оценен в $5,1 млрд читать на FT.com

Google запустила новый сервис мобильных платежей Tez в Индии. Он будет конкурировать с популярным мобильным кошельком Paytm, который поддерживают Alibaba и SoftBank читать на WSJ.com читать на FT.com

Возможная кража хакерами данных 143 млн американцев у бюро кредитных историй Equifax шокировала отрасль. Предполагается, что хакеры воспользовались уязвимостью в программном обеспечении, но многое остается неизвестным читать на WSJ.com

Медиабизнес

Snap по просьбе Саудовской Аравии заблокировала в стране доступ к контенту катарского канала Al Jazeera на своей платформе читать на WSJ.com читать на FT.com

Потребительский рынок

Продажи китайского национального алкогольного напитка байцзю восстанавливаются на фоне приближения конгресса Коммунистической партии КНР. В предыдущие годы рынок переживал спад, так как председатель КНР Си Цзиньпин, придя к власти, стал бороться с проведением банкетов за счет государства. Но теперь ситуация в стране изменилась читать на FT.com

Менеджмент

Число заявок на обучение по программам MBA в США снижается третий год подряд читать на WSJ.com

Компании не планируют значительно увеличивать зарплаты своих сотрудников в 2018 г., показал опрос Aon Hewitt. При этом они намерены выделять больше средств именно на бонусы за достижение высоких результатов читать на WSJ.com

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