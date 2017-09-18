Анонс «Ведомостей» на 19 сентября 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

российская бизнесвумен продает в Facebook встречи с известными людьми;

«Единая Россия» обсудила прошедшие выборы;

в Савеловском районе Москвы начнется масштабная застройка.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: гендиректор Mitsubishi Motors Осаму Масуко рассказал в интервью, как идет интеграция в альянс Renault – Nissan

и статью на полосе «Комментарии»: Сечин и Улюкаев обсуждали сделку не «Башнефти», а «Роснефти».

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».