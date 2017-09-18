Анонс «Ведомостей» на 19 сентября 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
российская бизнесвумен продает в Facebook встречи с известными людьми;
«Единая Россия» обсудила прошедшие выборы;
в Савеловском районе Москвы начнется масштабная застройка.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: гендиректор Mitsubishi Motors Осаму Масуко рассказал в интервью, как идет интеграция в альянс Renault – Nissan
и статью на полосе «Комментарии»: Сечин и Улюкаев обсуждали сделку не «Башнефти», а «Роснефти».
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».