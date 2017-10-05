Шувалов поручил проработать легализацию продаж лекарств в супермаркетах

Возможность продавать лекарства не только в аптеках, как сейчас, но и в продуктовых сетях обсуждалась на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова 31 августа, пишет РБК. Это подтвердили представитель Шувалова и пресс-служба Минпромторга. Минздраву по поручению вице-премьера предстоит проработать этот вопрос.

Минпромторг поддерживает инициативу Шувалова, полагая, что продажа в супермаркетах повысит доступность лекарств для населения. «На начальном этапе к лекарствам, реализуемым в торговых сетях, предлагаем отнести безрецептурные препараты, которые не требуют обеспечения особых условий хранения», — сообщил статс-секретарь, заместитель министра Виктор Евтухов.

Минздрав выступает против этой идеи. Поручение Шувалова о подготовке закона, разрешающего продажу лекарств в супермаркетах, ведомство получало еще в начале 2011 г. Информация для публичного обсуждения была опубликована на портале раскрытия правовой информации, но ее поддержало лишь 11 человек против 2488. Неофициально в ведомстве поясняют, что при отсутствии специальной фармацевтической лицензии, которая есть у аптек, будет сложно гарантировать «правильное хранение медикаментов и квалифицированную консультацию фармацевта или провизора при их продаже».