Правительственная комиссия одобрила законопроект об онлайн-продаже лекарств без рецепта

В ближайшее время поправки будут рассмотрены на заседании правительства

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Идею разрешить полноценную продажу лекарств в интернете российские чиновники вынашивают уже несколько лет М. Туманов / Ведомости

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о дистанционной продаже лекарств, говорится в сообщении на сайте правительства России. Проект разрабатывал Минздрав, затем поправки будут рассмотрены на заседании правительства, сказано там же.

Сейчас в России купить лекарства через интернет нельзя, можно сделать онлайн предзаказ и забрать его в аптеке самостоятельно.

Идею разрешить полноценную продажу лекарств в интернете российские чиновники вынашивают уже несколько лет. В конце 2013 г. рабочая группа Минздрава и экспертного совета при правительстве по лекарственному обеспечению начала изучение мировой практики регулирования этой отрасли. В конце 2015 г. Минздрав выносил на общественное обсуждение законопроект, предполагающий разрешить дистанционную продажу лекарств лицензированным аптекам с 2017 г.; закон так и не заработал.

В начале 2017 г. Минздрав опубликовал новый проект постановления правительства для легализации онлайн-продаж лекарств. Если он будет одобрен, дистанционно продавать можно будет только безрецептурные лекарства. Предполагается, что поправки в закон могут вступить в силу с 2018 г., сказано в материалах к заседанию комиссии.

Отрасль не готова к продаже рецептурных лекарств через интернет, считает пресс-секретарь «Аптечной сети 36,6» Алексей Киселев-Романов. С продажами рецептурных лекарств есть сложности даже в оффлайне, поясняет он: лишь половина рецептов оформлена правильно, иногда покупателю сложно объяснить причину отказа в отпуске лекарства.

Несмотря на запрет некоторые компании и сейчас продают в интернете лекарства, в том числе рецептурные, напоминает директор по развитию одного из крупнейших в стране фармдистрибуторов «Катрена» Анатолий Тенцер. Крупные сети так не делают, потому что не хотят лишиться лицензии, отмечает он.

Еще одна проблема - курьеры не всегда проверяют документы при доставке, добавляет гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. По данным DSM, продажи лекарств в аптеках в 2016 г. составили 611 млрд руб. По словам Шуляка, около 1,5% продаж лекарств пришлись на интернет, легально, по предзаказу, и нелегально. После легализации дистанционных продаж лекарств доля может вырасти до 5%, оценивает Шуляк.

По данным руководителя «QuintilesIMS Россия и СНГ» Николая Демидова, за 2016 г. в России по предзаказу через интернет было продано около 3% лекарств в денежном выражении. После принятия закона доля онлайн-продаж лекарств может достичь 15%, полагает эксперт. За последнее время крупные аптечные сети, дистрибуторы и торговые онлайн-площадки активно развивали сервисы интернет-заказа лекарств.

Так, аптечной сети «36,6» онлайн-заказ лекарств приносит 1,5-2% выручки, говорит Киселев-Романов. Через год доля вырастет до 10% - это около 5 млрд руб. в год, надеется он.

У «Риглы» доля онлайн-заказов в обороте незначительна и вряд ли серьезно вырастет после законодательных изменений, считает гендиректор сети Александр Филиппов. По его оценке, в целом на российском рынке после вступления в силу закона доля онлайн-продаж лекарств вряд ли превысит 5-10%.

Представитель Минздрава не стал комментировать вопросы по законопроекту.