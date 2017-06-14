Фармдистрибутор «Катрен» делает ставку на онлайн-продажи лекарств

Количество покупок в интернет-аптеках в целом растет А. Махонин / Ведомости

Проект apteka.ru для группы «Катрен», одного из крупнейших в стране фармдистрибуторов, перешел из разряда маркетинговых в статус стратегических: в 2016 г. заказы, совершенные пользователями сервиса, выросли вдвое год к году до 5,2 млрд руб., сообщила компания в годовом отчете. Показатели выросли за счет успешного продвижения и качественного сервиса, уточнил директор по развитию «Катрена» Анатолий Тенцер. О запуске интернет-сервиса apteka.ru «Катрен» объявил в 2013 г. Он позволяет заказать лекарство, а затем забирать их в аптеке из числа партнеров группы. На конец 2016 г. их было более 13 300 по всей стране, пишет компания в годовом отчете. По данным Data Insight, у сервиса первое место в категории «красота и здоровье». В 2016 г. количество посещений выросло на 69% до 59,8 млн, заказов – на 93% до 3,6 млн, по данным «Катрена». Средний чек Data Insight оценивает в 1540 руб. Правда, пока в общей выручке группы «Катрен» в 239 млрд руб. за прошлый год на продажи через apteka.ru приходится немногим более 2%, свидетельствуют данные компании.