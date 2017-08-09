«Коммерсантъ»: Онлайн-продажи лекарств предлагается легализовать через ЕГАИС

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Федоров предложил легализовать онлайн-торговлю лекарствами на базе домена egais.ru, объединенного с единой государственной автоматизированной информационной системой (ЕГАИС). С этой инициативой он выступил на заседании круглого стола в аппарате президента, пишет «Коммерсантъ». На следующей неделе АКИТ собирается представить ее в Минфине и Минздраве.

Вариант с созданием единого госреестра онлайн-магазинов лекарственных препаратов, рассматривавшийся ранее, Федоров считает неэффективным, поскольку «клиент не будет каждый раз заглядывать в этот список, перед тем как совершить покупку». На существующую сейчас практику продаж лекарств в интернете президент АКИТ предлагает наложить запрет, а за его нарушение ввести уголовную ответственность.

Вариант с лицензированием интернет-торговли лекарствами руководству АКИТ тоже не кажется правильным. «В случае с egais.ru покупателю будет понятно, что он имеет дело с законным продавцом, а Роскомнадзор и провайдеры будут знать, что этот сайт блокировать не нужно», - поясняет Федоров.

Свое предложение Федоров иллюстрирует разрабатывающимся сейчас в Минфине законопроектом о продаже алкоголя через интернет.

Несмотря на действующий запрет на дистанционную торговлю лекарствами, онлайн аптеки ежедневно получают около 20 000 заказов на лекарства, информирует Data Insight.