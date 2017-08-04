Минфин легализует продажу коллекционных вин

Коллекционеры вина смогут выйти из тени Евгений Разумный / Ведомости

Минфин начал разработку законопроекта, который будет регулировать оборот винных коллекций. Об этом сказано в уведомлении на портале regulation.gov.ru.

Сейчас у компаний существуют коллекции вин, созданные в разных целях и в разное время, объясняет представитель Минфина. Продажа такого вина незаконна — потому что оно не маркировано так, как сейчас требует закон, пояснил он. Также нет четкого механизма, какую винодельческую продукцию считать коллекционной.

По задумке Минфина, может появиться специальная комиссия, она будет принимать решение о маркировке коллекций вин.Такое вино редко продается, в ЕГАИС продажа отражаться не будет, добавил представитель министерства. Но продажа экземпляров коллекций будет декларироваться, причем продавать такое вино можно будет только там, где оно хранится. Кто будет учитывать эту продажу, пока уточняется, сказал представитель Минфина. Новый порядок начнет действовать с 2018 г., указано в карточке проекта.

Сейчас коллекции вин законно хранятся на лицензируемых предприятиях, рассказал президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович.

Например, коллекционные вина «Массандры» отражаются в ЕГАИС как продукция незавершенного производства, говорит гендиректор «Массандры» Янина Павленко. У «Массандры», как производителя, есть лицензия на производство, хранение и поставку.

К коллекционной продукции «Массандры» относятся вина с выдержкой более трех лет. Такого вина у «Массандры» более 1 млн бутылок, говорит Павленко. После того как на бутылку наклеивается марка, она учитывается в ЕГАИС как алкогольная продукция и уже ничем не отличается о других бутылок с вином, поясняет Павленко. Подобных случаев предлагаемые изменения не касаются, говорит представитель Минфина.

Но есть проблема учета коллекций вин, уцелевших с разных времен, говорит Попович. У некоторых владельцев коллекций нет лицензии на хранение вина, и сделать ничего с ним они не могут. Например, у администрации Краснодарского края есть коллекция вин из 82 000 бутылок. С точки зрения закона эту бутылку необходимо уничтожить, а она представляет культурную и историческую ценность, рассуждает эксперт: поэтому это вино необходимо узаконить.

Представитель администрации Краснодарского края пока не ответил на запрос «Ведомостей».