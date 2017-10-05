Евтушенков не рассматривает продажу активов АФК «Система» из-за тяжбы с «Роснефтью»

Основной владелец и председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков не рассматривает продажу активов холдинга для удовлетворения требований НК «Роснефть». Как сообщает «Интерфакс», о такой возможности журналисты его спросили в кулуарах российско-саудовского инвестфорума в Москве.

«Роснефть» в первой инстанции отсудила у АФК 136,3 млрд руб. компенсации за убытки, которые, по мнению нефтяной компании, понесла приобретенная ею «Башнефть» за годы нахождения под контролем «Системы». Решение суда оспорили обе стороны. По просьбе «Роснефти» суд в порядке меры обеспечения наложил арест на активы «Системы» на общую сумму 185 млрд руб.: 31,76% в «МТС», 100% в «Медси» и 90,47% в БЭСК.

В начале сентября президент Владимир Путин сообщил, что обсуждал спор и с главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным, и с Евтушенковым, и рассчитывает на мировое соглашение между компаниями. 4 октября Евтушенков сказал, что АФК пока не начинала переговоры с «Роснефтью» о мировом соглашении в рамках судебного разбирательства, однако планирует это сделать.

Не задействовав акций МТС, «Система» не сможет выплатить 136 млрд руб., говорил ранее аналитик Otkritie Capital Александр Венгранович: «Есть два способа: заложить бумаги МТС и получить крупный заем либо продать их. 136 млрд сейчас эквивалентны 27,5% оператора». «У «Системы» таких денег, естественно, в наличности нет, она может попробовать занять. Это АФК постарается сделать в первую очередь», – говорил старший аналитик банка «Уралсиб» Константин Белов. У компании также есть несколько активов, которые теоретически можно было бы продать, допускал он он, а часть средств поступит в виде дивидендов от дочерних компаний.