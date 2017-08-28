Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Менеджмент МТС отказался отвечать на вопросы аналитиков М. Стулов / Ведомости

Менеджмент МТС сегодня отказался принимать вопросы от аналитиков из-за судебных разбирательств материнского холдинга оператора с «Роснефтью». Это произошло на видеоконференции по результатам работы оператора во II квартале 2017 г. - традиционно она завершается сессией вопросов и ответов между аналитиками и руководством компании. МТС не стала принимать вопросы от аналитиков, поскольку основной акционер компании находится в судебных спорах, говорит представитель оператора Дмитрий Солодовников. Однако любой аналитик или журналист может обратиться с вопросами в IR-департамент или PR-департамент, добавляет он.

Ранее МТС сообщала, что решение суда по иску «Роснефти» к АФК «Система» не влияет на работу оператора. «Решение суда не препятствует операционной деятельности МТС и не влечет каких-либо последствий в соответствии с существующими долговыми инструментами МТС», — говорилось в заявлении. 23 августа Арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил иск «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система» и постановил взыскать 136 млрд руб., хотя истцы требовали 170,6 млрд. Холдинг уже заявил о намерении обжаловать это решение. Если решение апелляционной инстанции ничего для «Системы» принципиально не изменит, ей, возможно, придется продать часть акций МТС, предсказывали аналитики.

На ожиданиях инвесторов такой шаг, скорее всего, отразится негативно, говорит аналитик ИК «Фридом финанс» Георгий Ващенко. Инвесторы хотели бы получить четкое подтверждение, что рисков в связи с делом «Системы» нет, но компания не может его дать, рассуждает он. С другой стороны, акции торгуются на бирже в США и компания должна прислушиваться к мнению юристов относительно рисков, рассуждает он.