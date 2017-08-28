МТС сообщил о росте доходов от мобильной связи впервые за два года

Рост своего показателя МТС объясняет увеличением потребления передачи данных, голосовых услуг и сервисов мобильного интернета, а также ростом количества пользователей услуг связи в международном роуминге, говорится в сообщении Евгений Разумный / Ведомости

Выручка МТС от мобильных услуг в России по итогам II квартала 2017 г. выросла на 3,1% до 75,1 млрд руб., говорится в опубликованной сегодня отчетности оператора. Это первый значительный рост показателя за последние два года. После II квартала 2015 г. (тогда был рост на 2,8%) показатель либо падал, либо показывал незначительный рост.

Рост немногим меньше, чем у «Вымпелкома», доходы которого от мобильной связи после периода стагнации выросли за II квартал на 3,6% до 56,5 млрд руб. МТС объясняет рост показателя увеличением потребления передачи данных, голосовых услуг и сервисов мобильного интернета, а также ростом числа пользователей услуг связи в международном роуминге, говорится в сообщении. По итогам 2016 г. мобильная выручка МТС сократилась впервые в истории компании.

Общая выручка МТС в России выросла на 1,6% до 99 млрд руб. во II квартале 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. Показатель OIBDA в России вырос на 6% до 42,1 млрд руб. в годовом исчислении. МТС называет это следствием позитивной динамики выручки, укрепления курса рубля и единоразового эффекта от изменений в ритейле. Рентабельность по OIBDA в России увеличилась на 1,7 п. п. до 42,5%.

При этом менеджмент МТС повысил прогноз по OIBDA и теперь ожидает, что в 2017 г. показатель вырастет минимум на 4%. Ранее прогноз оператора предполагал изменение показателя от минус 2% до плюс 2%. Аналогичный прогноз оператор давал и по динамике выручки. Среди причин изменений прогноза оператор называет рост OIBDA в России и Украине в первом полугодии 2017 г., относительную макроэкономическую стабильность, а также оптимизацию расходов в ритейле.

Прогноз по размеру инвестиций, наоборот, оказался снижен с 80 млрд руб. до 75 млрд руб. в связи с укреплением курса рубля по сравнению с ожидаемым курсом. Ранее компания прогнозировала, что в 2017 г. инвестиции всей группы составят около 80 млрд руб. Это самый низкий показатель за последние пять лет.