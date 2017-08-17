Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4387 от 17.08.2017 под заголовком: Абонент замахнулся на 30 млрд

Абонент МТС пытается взыскать 30 млрд рублей с оператора

Причиной его недовольства послужили списанные из пакета бесплатные минуты

О попытке жителя Тамбовской области Алексея Мелехова взыскать с МТС 30 млрд руб. говорится в отчете оператора за II квартал 2017 г. МТС отнесла иск к «судебным процессам, результат которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности» компании.

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Комментарии  ()
dima.novikoff
00:50 17.08.2017
спасибо, посмеялся
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