Статья опубликована в № 4387 от 17.08.2017 под заголовком: Абонент замахнулся на 30 млрд
Абонент МТС пытается взыскать 30 млрд рублей с оператора
Причиной его недовольства послужили списанные из пакета бесплатные минуты
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Речь идет о списании 6 минут из пакета голосовых услуг абонента, которое, как он считает, было неправомерным
Максим Стулов / Ведомости
О попытке жителя Тамбовской области Алексея Мелехова взыскать с МТС 30 млрд руб. говорится в отчете оператора за II квартал 2017 г. МТС отнесла иск к «судебным процессам, результат которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности» компании.
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