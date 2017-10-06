Титов намерен защитить бизнес от необоснованного включения в черные списки банков

Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился в ЦБ с предложением создать службу по защите добросовестных предпринимателей от произвола банков, пишет «Коммерсантъ». Это решение связано с участившимися жалобами в аппарат омбудсмена на незаконные блокировки счетов и транзакций со стороны банков, использующих так называемый черный список отказников.

Общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей на рынке финансовых услуг Олег Иванов рассказал, что подобных жалоб приходит «не менее двух в неделю», они в десятки раз превышают количество остальных обращений. По данным «Деловой России», с начала года банки заблокировали около 500 000 счетов предпринимателей. Иванов рассказал, что банкиры не только отказывают в операциях и блокируют счета, но и требуют от клиентов отказаться от сотрудничества с отдельными контрагентами.

В связи со сложившейся ситуацией Борис Титов направил председателю Банка России Эльвире Набиуллиной письмо с просьбой разобраться в ситуации. Он предлагает регулятору реагировать на жалобы представителей малого и среднего бизнеса по этому вопросу. Бизнес-омбудсмен считает крайне важным, чтобы ЦБ выпустил рекомендации по применению банками его нормативных актов. В Центробанке подтвердили получение обращения, уточнив, что изучают его.