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Гендиректор Malaysia Airlines вернется в Ryanair решать проблему нехватки пилотов

Гендиректор Malaysia Airlines Питер Беллью оставит этот пост после года работы в этой авиакомпании и 1 декабря вернется в Ryanair на пост главного операционного директора. Как сообщает Reuters, Ryanair он поможет решить проблему нехватки пилотов, из-за которой этой зимой локуостер отменил больше 20 000 рейсов. Беллью оставил Ryanair в 2014 г.

Для Malaysia Airlines это значит, что ей придется назначать третьего гендиректора за последние три года. Компания продолжает восстанавливаться после двух крупных авиакатастроф - потери Boeing, который был сбит в июле 2014 г. под Донецком, и потери Boeing, который в марте 2014 г. сменил курс и пропал над Индийским океаном.

В Ryanair обещают наделить Беллью специальными полномочиями в решении проблемы с пилотами, а его целью будет создание таких условий, чтобы она больше никогда не возникала снова. Компании предстоит нанять новых пилотов и уговорить еще работающих остаться на улучшенных условиях.