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Дворкович ждет скорого банкротства «ВИМ-авиа» без инвестора

Авиакомпания «ВИМ-авиа» будет признана банкротом, если в ближайшее время не найдет инвестора, заявил в эфире «России 24» вице-премьер Аркадий Дворкович. «Если быстро не найдется инвестор, который готов выкупить эти активы [«ВИМ-авиа»], компания пройдет через обычную, нормальную процедуру банкротства, и ее активы будут использованы в соответствии с нормами законодательства и установленными процедурами», - отметил он.

Сегодня СКР обвинил руководителей и собственников «ВИМ-авиа» в выводе активов за рубеж и возбудил уголовное дело по факту преднамеренного банкротства авиаперевозчика. По версии следствия, лица из числа руководства и собственников «ВИМ-авиа» заключали в 2016 и 2017 гг. явно невыгодные для нее сделки, в частности направленные на вывод активов за рубеж в пользу аффилированных организаций. Договоры привели к огромным затратам, и, как следствие, компания не могла выполнять требования кредиторов.

Компания «ВИМ-авиа» принадлежит супругам Рашиду и Светлане Мурсекаевой. В сентябре они уехали из России.