Руководителю застройщика порта Усть-Луга продлили арест до конца декабря
Дзержинский районный суд Петербурга продлил арест председателю совета директоров ОАО «Компания «Усть-Луга» Валерию Израйлиту до 27 декабря, следует из сообщения объединенной пресс-службы петербургских судов.
Израйлит находится под арестом с декабря 2016 г. Он обвиняется в хищении 93 млн руб. по контракту на строительство нефтебазы в порту Усть-Луга (ч. 4 ст. 159 УК «Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере»; наказание предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн руб.).
Кроме того, Израйлит признан гражданским ответчиком по иску ООО «Спецморнефтепорт Усть-Луга» по возмещению ущерба, причиненного расследуемым преступлением, в размере 3,6 млрд руб., следует из сообщения. В августе ПАО «Балтийский инвестиционный банк» требовал признать Израйлита банкротом, сумма требований банка - 235 млн руб.