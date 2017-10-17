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Анонс «Ведомостей» на 18 октября 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

гендиректор Microsoft Сатья Наделла рассказал о своей книге и жизни;

Amazon потребовалось много выпускников МВА престижных школ;

завтра исполнится 30 лет с «черного понедельника», нынешний фондовый рынок кое-чем напоминает тот.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: россияне прохладно отнеслись к возрождению легендарного бренда

и статью на полосе «Комментарии»: почему нужно звать варягов на российскую госслужбу.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».