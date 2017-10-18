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Призывники смогут пройти альтернативную службу в «Почте России»

Отделения «Почты России» во время осеннего призыва примут до 130 человек, проходящих альтернативную службу. Они будут работать операторами связи, почтальонами, операторами сортировочных центров и водителями, рассказали в пресс-службе компании.

На данный момент в компании «в различных структурах <...> проходят альтернативную службу около 400 человек», уточнили в «Почте России».

Во время службы призывникам будут выплачивать полную зарплату по занимаемой должности, предоставлять отпуск, в том числе для сдачи экзаменов в институте, оплачиваемые больничные, также им будет доступно профессиональное обучение. Большинство таких призывников проходят альтернативную службу по месту жительства. Некоторые филиалы «Почты России» готовы предоставить общежитие.

Срок службы - 21 месяц, нередко после окончания службы молодые люди остаются работать в «Почте России».