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Массовая задержка рейсов в «Пулково» связана с проверкой наземного персонала

В аэропорту «Пулково» начались массовые задержки рейсов, связанные с переаттестацией наземного персонала и проверкой оборудования, сообщает «Фонтанка». Вечером 19 октября с 18.00 до 22.00 из 39 рейсов вовремя были отправлены всего 16.

Пассажирам рейса до Краснодара, отправленного с задержкой более чем в полтора часа, объяснили, что «в аэропорту остался один траповщик (оператор самоходного пассажирского трапа), который может сесть за руль и подвезти пассажиров. Он ездит по очереди к самолетам». Об этом изданию рассказали очевидцы.

Проверка и переаттестация начались 28 сентября с трагического случая с гибелью годовалой девочки после падения с трапа. Ребенок находился на руках у бабушки, когда под ней провалилась площадка трапа Smartstep-2 со сроком службы более десяти лет. Следственный комитет на транспорте возбудил по факту инцидента три уголовных дела. О гибели ребенка стало известно 15 октября.

В компании «Воздушные ворота Северной столицы», операторе Пулково, заявили, что обслуживание абсолютного большинства воздушных судов для посадки и высадки переведено на телескопические трапы. «Фонтанка» отмечает, что Пулково рассчитан на одновременную работу не более четырнадцати телескопических трапов, тогда как в сутки совершаются около 400 взлетно-посадочных операций – в среднем, по 16-17 в час.

По данным издания почти никто из действующих водителей не имеет категорию, необходимую для управления подъездными трапами. Их переобучение может занять около трех недель.

Сами трапы находятся в ведении Службы спецтранспорта Пулково. Треть наземной техники – 11 трапов Smartstep-2 – были выведены из эксплуатации.