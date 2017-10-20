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Греф посоветовал молодым людям работать по 18 часов в сутки

Президент Сбербанка Герман Греф рассказал участникам Всемирного фестиваля молодежи и студентов, как добиться успеха. По его мнению, для этого необходимо заниматься любимой деятельностью и работать по 18 часов в сутки.

Греф отметил, что в России можно все поднять на принципиально новый уровень. По его мнению, страна - это «огромное поле для возможностей, так как у нас нет конкуренции».

«Поэтому мой совет вам: ничего не бойтесь, верьте в себя и делайте то, что вы любите, и делайте это с сумасшедшей страстью, пока вы молоды, работайте 18 часов в сутки - и у вас точно все получится», - сказал он.

На площадке форума также выступил в пятницу министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов. Он со своей стороны посоветовал молодежи искать себя и собственные рецепты инноваций.

«Совет, который я хотел бы дать молодым, - не бойтесь меняться, бойтесь рутины. Рутина и болото уничтожат инновации, а изменения будут их развивать», - подчеркнул он.