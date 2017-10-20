Арбитражный суд отложил слушания по иску СП Siemens и «Силовых машин» к «Технопромэкспорту»

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Меркель назвала условие для продолжения переговоров по Brexit

Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе договорились продолжить обсуждение предстоящих переговоров с Великобританией о Brexit, сообщает ВВС. Диалог, вероятно, продолжится в декабре, заявил после саммита президент Европейского совета Дональд Туск. По его словам, слухи о том, что переговоры зашли в тупик, - это преувеличение. Прогресс на переговорах недостаточный, но это не означает, что прогресса вовсе нет, сказал он.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что оптимистично настроена в связи с происходящим, но сторонам еще «есть куда продвигаться».

Ранее в октябре о том, что переговоры зашли в тупик, заявил главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье. Туск отметил, что не будет спорить с ним. Однако свою роль Туск видит в создании позитивной мотивации для сторон в ближайшие пять или шесть недель. Также он видит добрую волю в позициях обеих сторон.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ЕС может согласиться на продолжение переговоров в декабре, только если Великобритания выразит готовность подтвердить финансовые обязательства перед блоком. Ее цитирует Reuters. Без этого переход ко второй фазе переговоров невозможен, уверена она. Главным препятствием к продолжению диалога она назвала неспособность Лондона подтвердить готовность урегулировать вопрос финансовых обязательств, которые в Брюсселе оценивают в 60 млрд евро. Меркель считает, что Британия в связи с этим должна сделать дополнительные шаги.

Предложение Терезы Мэй о промежуточной договоренности Британии и ЕС о двухлетнем переходном периоде после выхода страны из ЕС в марте 2019 г. Меркель назвала интересным, но несвоевременным. Канцлер сказала, что это не будет обсуждаться на первой стадии переговоров. Мэй предложила заключить переходное соглашение, чтоб у сторон было время на обсуждение более подробных договоренностей о новых отношениях после Brexit.

На первой стадии переговоров стороны должны были договориться о судьбе граждан ЕС в Великобритании после отделения, о финансовых обязательствах Лондона перед ЕС и о границе Ирландии и Северной Ирландии. Лидеры ЕС решили, что по этим вопросам еще недостаточно ясности для перехода к следующей фазе, сообщает ВВС.

На второй стадии должны обсуждаться будущие торговые соглашения сторон.