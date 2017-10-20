Ространснадзор заявил о 6–10 авиакомпаниях в зоне риска

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Россияне оценили участие страны в войне в Сирии

62% россиян считают, что участие России в военном конфликте в Сирии способствует росту ее влияния на политической арене в мире. Таковы результаты опроса фонда «Общественное мнение».

8% опрошенных придерживаются противоположного мнения, еще 10% респондентов считают, что существенного эффекта от участия России в сирийском конфликте нет. Не менее 47% россиян думают, что действия России в Сирии станут причиной ухудшения российско-американских отношений, 14% - заявили об улучшении отношений.

Так или иначе за ситуацией в Сирии следят 67% опрошенных (24% внимательно следят, 43% — от случая к случаю), не следят за сирийским конфликтом 32% опрошенных. 18% россиян считают, что Россия в Сирии пытается достичь мира, 17% увидели в действиях России борьбу с терроризмом, еще 8% заявили об укреплении позиций России в мире, 7% указали, что Россия отстаивает свои национальные интересы в Сирии.

36% россиян считают, что Россия достигнет поставленных целей в Сирии, 34% опрошенных думают, что добьется, но не скоро, 5% — не добьется, а 25% опрошенных затруднились ответить.

При этом 26% россиян считают, что России не нужно было вмешиваться в военный конфликт в Сирии, 52% респондентов придерживаются противоположной точки зрения. Опрос проводился 14-15 октября в 104 населенных пунктах России среди 1500 респондентов.