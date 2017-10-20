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«Мострансавто» могут лишить лицензии из-за аварии с автобусом в Подмосковье

Руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин заявил, что по итогам проверки ведомство может выйти с инициативой о лишении лицензии «Мострансавто». 6 октября в Коломенском районе перевернулся рейсовый автобус, в котором находились 39 человек. Шесть пассажиров погибли.

«Это решение [по отзыву лицензии] принимает суд. Будем ли мы с таким требованием по лишению [перевозчика] лицензии выходить, по итоговым материалам проверки окончательно определим. Но первоначально, после того как мы посмотрели, желание такое возникало – о том, чтобы выйти с инициативой о лишении лицензии», — пояснил Басаргин. По его словам, «Мострансавто» осуществляет «серьезную работу, в том числе социальную». И это существенный аргумент за то,чтобы к крайним мерам не прибегать, добавил он.

ДТП произошло на 3-м км дороги «Обход города Коломны». Из-за сложных погодных условий водитель автобуса предположительно не справился с управлением. Автобус следовал по маршруту Москва - Озеры. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело, водителю уже предъявлено обвинение.