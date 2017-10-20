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Бизнес
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В России появится система автоматического формирования минимальных цен на алкоголь

Интерфакс/Ведомости
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В России будет создана система автоматического формирования минимальных розничных цен на алкоголь. Об этом рассказала «Интерфаксу» Наталья Платонова, пресс-секретарь вице-премьера Александра Хлопонина, курирующего в правительстве алкогольную промышленность и вопросы регулирования алкогольного рынка.

По ее словам, Хлопонин дал поручение проработать возможность создания универсальной формулы установления минимальной цены для каждого вида алкогольной продукции, для которой предусмотрена эта цена.

Платонова объяснила, что цена должна будет формироваться с учетом нескольких факторов, в числе которых, в частности, покупательная способность населения, ставки акцизов, стоимость сырья для производства продукции и др. Она напомнила, что сейчас минимальные цены устанавливаются на водку, коньяк, бренди и шампанское.

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Политика
Новости

Пресс-служба Собчак не подтвердила Иноземцева как автора ее экономической программы

Ведомости
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Политолог и экономист Владислав Иноземцев разработает экономическую программу заявившей о намерении баллотироваться на пост президента России Ксении Собчак, сообщил РБК со ссылкой на два источника в ее предвыборном штабе. Сам Иноземцев не прокомментировал эту информацию.

Политконсультант Виталий Шкляров (консультировал кандидата в президенты США Берни Сандерса и кандидата в депутаты Госдумы в 2016 г. Дмитрия Гудкова) подтвердил изданию, что сейчас ведет кампанию Собчак.

Пресс-секретарь избирательной кампании Собчак Ксения Чудинова сказала «Ведомостям», что сейчас очень многие предлагают свои услуги. Однако называть Владислава Иноземцева автором будущей экономической программы нельзя: «Говорить, что мы пишем экономическую программу, преждевременно». Она предлагает дождаться пресс-конференции Собчак, которая состоится в следующий вторник, 24 октября.

То же самое она сказала про политтехнолога Алексея Ситникова: сегодня СМИ сообщили, что он войдет в штаб Собчак.

Собчак получила известность как ведущая программы «Дом-2» и героиня реалити-шоу «Блондинка в шоколаде», сейчас она ведет программу на телеканале «Дождь».

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Политика
Новости

Россия выделила 330 млн рублей на Большой адронный коллайдер

РИА Новости
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Российское правительство выделило из своего резервного фонда 330 млн руб. на модернизацию детекторов крупнейшей в мире экспериментальной установки — Большого адронного коллайдера.

Речь идет о модернизации детекторов Большого адронного коллайдера Европейской организации ядерных исследований.

Россия часть вклада в соответствии с договоренностями осуществляет путем денежного взноса, другую часть - в материальном виде. Решение о модернизации в 2013-2022 гг. четырех детекторов коллайдера ранее было принято наблюдательным советом по ресурсам.

Большой адронный коллайдер находится в Европейском центре ядерных исследований, на границе Швейцарии и Франции.

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Технологии
Новости

Курс биткойна превысил $6000

Ведомости
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Курс биткойна превысил $6000, рост на 5,4%. Об этом свидетельствуют данные биржи Bitfinex.

В сентябре курс биткойна обновил исторический максимум, превысив $5000.

Следующие психологические отметки цены биткоqна - $7000 и $10 000, причем если он пройдет первую отметку, то до второй доберется значительно быстрее, чем до первой, комментировал «Ведомостям» на прошлой неделе рекордную отметку цены биткойна в $5226 старший портфельный управляющий УК «Капиталъ» Дмитрий Постоленко. Поскольку биткойн ничем не обеспечен, его высокая волатильность играет ему на руку, поскольку даже падения курса вызывают обсуждения и вовлекают новых участников, объяснял Постоленко. Они желают запрыгнуть на уходящий поезд и покупают биткойн, отчего растет курс. Хуже всего для биткойна была бы стабильная цена, уверен эксперт.

Как регулируются криптовалюты в разных странах

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Менеджмент
Новости

Греф усомнился в перспективах программистов на рынке труда

Ведомости
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Герман Греф считает, что программисты сейчас не востребованы и за этой профессией гнаться не стоит, передает «РИА Новости» слова председателя правления Сбербанка, выступившего в пятницу на Всемирном фестивале молодежи и студентов.

Сперва в России был век инженеров, затем юристов и экономистов, рассказывал Греф. «Не нужны сегодня программисты. У нас огромное количество программистов, с которыми мы боремся», – сказал Греф (цитата по «РИА Новости»).

Программистов у Сбербанка действительно немало. Осенью прошлого года стало известно, что дочерний «Сбертех», набрав штат в 8500 человек, обогнал по численности персонала прочие российские IT-компании. В мае 2017 г. в «Сбертехе» было 9600 сотрудников, уточнял его представитель. Далее по численности персонала следуют IT-компании «Ланит» и Maykor, следует из рейтинга крупнейших IT-компаний России по версии Cnews Analytics.

Впрочем, не всех их стоит считать программистами. Как ранее пояснял «Ведомостям» представитель «Сбертеха», разработчиками являются около 30% персонала компании, а остальные – это аналитики, архитекторы, тестировщики, руководители проектов.

«Ведомости» ожидают комментарий представителя Сбербанка.

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Бизнес
Новости

«Мострансавто» могут лишить лицензии из-за аварии с автобусом в Подмосковье

РИА Новости
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Руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин заявил, что по итогам проверки ведомство может выйти с инициативой о лишении лицензии «Мострансавто». 6 октября в Коломенском районе перевернулся рейсовый автобус, в котором находились 39 человек. Шесть пассажиров погибли.

«Это решение [по отзыву лицензии] принимает суд. Будем ли мы с таким требованием по лишению [перевозчика] лицензии выходить, по итоговым материалам проверки окончательно определим. Но первоначально, после того как мы посмотрели, желание такое возникало – о том, чтобы выйти с инициативой о лишении лицензии», — пояснил Басаргин. По его словам, «Мострансавто» осуществляет «серьезную работу, в том числе социальную». И это существенный аргумент за то,чтобы к крайним мерам не прибегать, добавил он.

ДТП произошло на 3-м км дороги «Обход города Коломны». Из-за сложных погодных условий водитель автобуса предположительно не справился с управлением. Автобус следовал по маршруту Москва - Озеры. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело, водителю уже предъявлено обвинение.

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Политика
Новости

Самый молодой губернатор России стал фигурантом скандала в медиа

Ведомости
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Самый молодой губернатор России - 31-летний Антон Алиханов, вступивший в должность меньше месяца назад, сегодня стал фигурантом медиаскандала.

В пятницу после совещания правительства области по бюджету-2018 Алиханов ответил «нет» журналистке на вопрос, вернет ли правительство компенсации за детский сад, пишет «Новый Калининград». На просьбу уточнить почему, губернатор сказал: «По кочану». По его мнению, это «серьезный ответ».

Потом, однако, губернатор разъяснил свою позицию: только 56% выплат в области адресные, и их долю будут наращивать: «Очень много людей - вы удивитесь - которые получают различные социальные выплаты, но в них не нуждаются». И попросил больше никогда не задавать ему этот вопрос. В соцсетях моментально появились фото Алиханова с кочанами капусты.

Год назад Калининградская область отменила общие компенсации за детские сады, оставив их только для семей, официально признанных малоимущими. Алиханов в конце 2016 г. (еще в статусе врио губернатора) обещал проработать возврат выплат, но только при исполнении доходной части бюджета.

Недавно компания «Минченко консалтинг» назвала Алиханова одним из самых устойчивых губернаторов в рейтинге «Политбюро 2.0».

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Недвижимость
Новости

«Дождь»: в Петербурге суд арестовал квартиру дочери Собянина

Ведомости
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Летом 2017 г. в центре Санкт-Петербурга была арестована квартира, принадлежащая дочери столичного градоначальника Сергея Собянина. Квартира Анны Собяниной была арестована судебными приставами из-за неуплаты долгов. Однако арест был снят по той причине, что приставы не смогли установить местонахождение должника, передает телеканал «Дождь» со ссылкой на проект «Инфометр» «Открытых медиа». Выписка из Росреестра, полученная телеканалом, подтверждает данную информацию.

Согласно документу дочь мэра не может «совершать регистрационные действия» с квартирой, расположенной на Малой Конюшенной улице. Постановление о запрете было вынесено по материалам исполнительного производства от 2 июня 2017 г.

Летом этого года квартира была арестована на основании судебного приказа от 25 ноября 2016 г. о взыскании налогов и сборов. Об этом говорится на сайте Федеральной службы судебных приставов. В августе 2017 г. арест был снят на основании ст. 46 ч. 1 п. 3 федерального закона «Об исполнительном производстве». Помимо того, что приставы не смогли установить местонахождение Собяниной, они также не смогли «получить сведения о наличии принадлежащих ей денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях».

«Закрытие дела по статье, применяемой к должникам, у которых нет имущества, - это довольно странно, ведь в данном случае очевидно, что у должника есть квартира, и пристав об этом знает, поскольку лично наложил на нее судебный запрет», - прокомментировала ситуацию юрист Heads Consulting Александра Елизарова. По ее словам, сумма долга могла быть существенно меньше стоимости квартиры, добиться ее продажи было бы невозможно, а другого имущества у должника не нашлось.

Собянина купила квартиру площадью 205 кв. м 18 октября 2011 г.

Выбор редактора
Политика
Новости

Россияне оценили участие страны в войне в Сирии

РИА Новости
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62% россиян считают, что участие России в военном конфликте в Сирии способствует росту ее влияния на политической арене в мире. Таковы результаты опроса фонда «Общественное мнение».

8% опрошенных придерживаются противоположного мнения, еще 10% респондентов считают, что существенного эффекта от участия России в сирийском конфликте нет. Не менее 47% россиян думают, что действия России в Сирии станут причиной ухудшения российско-американских отношений, 14% - заявили об улучшении отношений.

Так или иначе за ситуацией в Сирии следят 67% опрошенных (24% внимательно следят, 43% — от случая к случаю), не следят за сирийским конфликтом 32% опрошенных. 18% россиян считают, что Россия в Сирии пытается достичь мира, 17% увидели в действиях России борьбу с терроризмом, еще 8% заявили об укреплении позиций России в мире, 7% указали, что Россия отстаивает свои национальные интересы в Сирии.

36% россиян считают, что Россия достигнет поставленных целей в Сирии, 34% опрошенных думают, что добьется, но не скоро, 5% — не добьется, а 25% опрошенных затруднились ответить.

При этом 26% россиян считают, что России не нужно было вмешиваться в военный конфликт в Сирии, 52% респондентов придерживаются противоположной точки зрения. Опрос проводился 14-15 октября в 104 населенных пунктах России среди 1500 респондентов.

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Экономика
Новости

Проведение эксперимента со взиманием пошлины с интернет-покупок запланировано на май 2018 года

Интерфакс/Ведомости
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Эксперимент, в ходе которого ФГУП «Почта России» станет оператором по взиманию пошлины с зарубежных онлайн-покупок в автоматическом режиме, может стартовать в середине мая 2018 г. С планом реализации эксперимента ознакомился «Интерфакс».

Ожидается, что до конца этого года будет подготовлена нормативно-правовая база. В I квартале 2018 г. нужно будет обеспечить доработку программного обеспечения для взимания пошлины с участием «Почты», до середины апреля - провести тестирование системы. В апреле эта пошлина должна быть согласована с Евразийской экономической комиссией.

Как предполагается, «Почта России» будет перечислять пошлину Федеральной таможенной службе (ФТС), а также предоставлять ФТС данные об отправителе, получателе и о стоимости и весе товара.

После введения новой схемы физические лица смогут оплатить пошлину в момент заказа товара на интернет-площадке.

По данным АКИТ, в 2016 г. россияне приобрели в зарубежных онлайн-магазинах товаров примерно на 300 млрд руб. (около трети онлайн-покупок против 29% в предыдущие два года).

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Бизнес
Новости

Schlumberger все еще рассчитывает на покупку 51% акций EDC

ТАСС
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Schlumberger не отказывается от планов получить разрешение от властей России на приобретение 51% акций российской нефтесервисной Eurasia Drilling Company (EDC), заявил вице-президент компании Патрик Шорн. Он напомнил, что заявка была подана летом 2017 г.

«Мы в настоящее время рассматриваем требования российских властей и предоставляем им всю необходимую информацию. Я думаю, что процесс продолжается. Мы настроены оптимистично по поводу получения окончательного одобрения», - сказал он.

Schlumberger и EDC заключили соглашение о покупке в июле 2017 г. Компания подала заявку в ФАС. Руководитель службы Игорь Артемьев говорил, что Schlumberger должна предоставить доказательства того, что санкции США не окажут влияния на работу крупнейшей российской нефтесервисной компании.

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Бизнес
Новости

Ространснадзор заявил о 6–10 авиакомпаниях в зоне риска

Интерфакс
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Руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин рассказал, что деятельность еще 6-10 российских авиакомпаний находится в зоне риска.

«Компании, за которыми мы следим в режиме непрерывного мониторинга, - их порядка 6-10. На их деятельность мы смотрим напряженно», - отметил он.

Басаргин не стал перечислять эти компании. Комментируя ситуацию с «ВИМ-авиа», он сказал, что в 2017 г. Ространснадзор несколько раз проверял перевозчика в части обеспечения транспортной безопасности.

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