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В России появится система автоматического формирования минимальных цен на алкоголь

В России будет создана система автоматического формирования минимальных розничных цен на алкоголь. Об этом рассказала «Интерфаксу» Наталья Платонова, пресс-секретарь вице-премьера Александра Хлопонина, курирующего в правительстве алкогольную промышленность и вопросы регулирования алкогольного рынка.

По ее словам, Хлопонин дал поручение проработать возможность создания универсальной формулы установления минимальной цены для каждого вида алкогольной продукции, для которой предусмотрена эта цена.

Платонова объяснила, что цена должна будет формироваться с учетом нескольких факторов, в числе которых, в частности, покупательная способность населения, ставки акцизов, стоимость сырья для производства продукции и др. Она напомнила, что сейчас минимальные цены устанавливаются на водку, коньяк, бренди и шампанское.