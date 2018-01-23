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РФПИ продолжит работу с китайской Fosun после срыва сделки с «Полюсом»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) продолжит работать с китайской Fosun, сделку с которой на минувшей неделе отменила компания Саида Керимова Polyus Gold International, и планирует совместные инвестиции в другие активы, сообщил руководитель фонда Кирилл Дмитриев, находящийся в швейцарском Давосе.

«Мы остаемся акционерами "Полюса", мы считаем, что компания активно растет - акции значительно выросли после SPO, и, соответственно, мы считаем, что компания продолжит расти. А с Fosun будем инвестировать в другие активы, считаем, что Fosun является интересным инвестором», - сказал глава РФПИ в интервью телеканалу РБК.

Polyus Gold International отказалась продавать 10% акций «Полюса», крупнейшей золотодобывающей компании в России, китайскому консорциуму во главе с Fosun. Причин отмены сделки стороны не раскрывали. За 10% акций «Полюса» Fosun должна была заплатить $889 млн.

Polyus Gold и Fosun договорились о продаже 10% «Полюса» и опционе на дополнительные 5% акций в конце мая. Сделку планировалось закрыть до конца 2017 г. Но условия подписанного соглашения не были исполнены, пишет «Полюс». Стороны начали обсуждение будущих условий, но не достигли консенсуса, и Polyus Gold расторгла соглашение. Таким образом, ее доля в компании осталась 82,44%.

ПАО «Полюс» - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях, а также в Якутии.