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Суд обязал компанию «Интегры» выплатить дивиденды по иску «Роснефтегаза»

Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил требования «Роснефтегаза» об отмене решения совета директоров проектной компании НПО «Буровая техника» (38% принадлежит «Роснефтегазу», 55,91% - «Интегре») о невыплате дивидендов за единственный прибыльный в истории компании 2016 г. Решение принято судом 17 января. Также суд отказал «Буровой технике» в привлечении в качестве третьего лица компании «ВНИИБТ-Буровой инструмент», через которую «Интегра» владеет НПО.

Госхолдинг «Роснефтегаз», получивший полтора года назад от государства 50,66% обыкновенных акций (38% УК) «Буровой техники», требовал в суде признать недействительным единогласное решение совета директоров буровой компании, так как все три участника совета от «Роснефтегаза» (менеджеры «Роснефти») в голосовании участия не принимали.

«Роснефтегаз» подал иски к НПО об отмене решения годового собрания акционеров АО 30 июня 2017 г. Представители «Роснефтегаза» голосовали против принятия решения о невыплате дивидендов на привилегированные акции, но с учетом голосов привилегированных акций «ВНИИБТ-Буровой инструмент» было принято решение о невыплате дивидендов.

В другом иске, также поданном в Арбитражный суд Москвы, «Роснефтегаз» требует отмены решений собрания о распределении прибыли и созыва внеочередного собрания акционеров «Буровой техники». Рассмотрение второго из двух исков назначено на 21 февраля.

С 2013 г. НПО стабильно находится в убытке. Первую прибыль за последние годы компания получила как раз за 2016 г. - 275,678 млн руб. За 6 месяцев 2017 г. эмитент находился снова в убытках. При этом в балансе компании - не непокрытый убыток, а нераспределенная прибыль - 694 млн руб.

«Роснефтегаз» – посредник, через которого государство владеет своим пакетом акций в «Роснефти» и частью своих пакетов в «Газпроме» и «Интер РАО». Компания аккумулирует у себя дивиденды этих госкомпаний, а бюджету отдает лишь часть – или не отдает вообще. В 2018 г. «Роснефтегаз» направит на дивиденды половину прибыли, говорил в конце 2017 г. министр финансов Антон Силуанов.