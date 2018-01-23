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Суд обязал компанию «Интегры» выплатить дивиденды по иску «Роснефтегаза»

Интерфакс
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Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил требования «Роснефтегаза» об отмене решения совета директоров проектной компании НПО «Буровая техника» (38% принадлежит «Роснефтегазу», 55,91% - «Интегре») о невыплате дивидендов за единственный прибыльный в истории компании 2016 г. Решение принято судом 17 января. Также суд отказал «Буровой технике» в привлечении в качестве третьего лица компании «ВНИИБТ-Буровой инструмент», через которую «Интегра» владеет НПО.

Госхолдинг «Роснефтегаз», получивший полтора года назад от государства 50,66% обыкновенных акций (38% УК) «Буровой техники», требовал в суде признать недействительным единогласное решение совета директоров буровой компании, так как все три участника совета от «Роснефтегаза» (менеджеры «Роснефти») в голосовании участия не принимали.

«Роснефтегаз» подал иски к НПО об отмене решения годового собрания акционеров АО 30 июня 2017 г. Представители «Роснефтегаза» голосовали против принятия решения о невыплате дивидендов на привилегированные акции, но с учетом голосов привилегированных акций «ВНИИБТ-Буровой инструмент» было принято решение о невыплате дивидендов.

В другом иске, также поданном в Арбитражный суд Москвы, «Роснефтегаз» требует отмены решений собрания о распределении прибыли и созыва внеочередного собрания акционеров «Буровой техники». Рассмотрение второго из двух исков назначено на 21 февраля.

С 2013 г. НПО стабильно находится в убытке. Первую прибыль за последние годы компания получила как раз за 2016 г. - 275,678 млн руб. За 6 месяцев 2017 г. эмитент находился снова в убытках. При этом в балансе компании - не непокрытый убыток, а нераспределенная прибыль - 694 млн руб.

«Роснефтегаз» – посредник, через которого государство владеет своим пакетом акций в «Роснефти» и частью своих пакетов в «Газпроме» и «Интер РАО». Компания аккумулирует у себя дивиденды этих госкомпаний, а бюджету отдает лишь часть – или не отдает вообще. В 2018 г. «Роснефтегаз» направит на дивиденды половину прибыли, говорил в конце 2017 г. министр финансов Антон Силуанов.

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Политика
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Эрдоган и Путин обсудили развитие событий в Сирии

Ведомости
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Турецкий и российский президенты Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию в Сирии, передает турецкое информагентство «Анадолу» со ссылкой на источники.

По его информации, лидеры обменялись мнениями по поводу турецкой операции «Оливковая ветвь», которая началась на севере Сирии, вблизи Африна.

Путин и Эрдоган обсудили также вопросы двустороннего сотрудничества. Они подтвердили «решимость предпринять совместные усилия для успешного открытия конгресса национального диалога по Сирии в Сочи».

«Путин и Эрдоган обменялись мнениями по ситуации в Сирии, в том числе на северо-западе страны в районе Африна в связи с проведением там вооруженными силами Турции военной операции. С обеих сторон акцентирована важность продолжения активной совместной работы по разрешению кризиса», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

22 января сообщалось, что Турция заблокировала участие курдской партии «Демократический союз» (PYD) в конгрессе национального диалога по Сирии в Сочи.

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Политика
Новости

Правительство Великобритании создаст подразделение по борьбе с фейковыми новостями

Ведомости
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Британское правительство собирается создать подразделение по борьбе с фейковыми новостями, передает Reuters со ссылкой на заявление представителя премьера страны Терезы Мэй.

«Уполномоченное подразделение по национальной безопасности в сфере коммуникаций» будет отвечать за «борьбу с дезинформацией со стороны государств и частных лиц», уточнил представитель Мэй. «Мы живем в эпоху фальшивых новостей», - отметил он.

Ранее в понедельник о подобных планах рассказал исполнительный директор службы государственных коммуникаций Великобритании Алекс Айкен. Он заявил, что команда по борьбе с фейковыми новостями будет работать на базе секретариата кабинета министров Великобритании.

Представитель Мэй не смог более подробно рассказать о том, как именно подразделение будет функционировать или где оно будет располагаться.

С 15 февраля 2017 г. российский МИД на официальном сайте открыл новый раздел, где публикует фейковые новости иностранных СМИ и заявления официальных лиц зарубежных государств, а также их разоблачения со ссылкой на первоисточники.

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Технологии
Новости

«Ростелеком» получил функции оператора реестра доменов .ru и. рф

Ведомости
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Координационный центр национального домена сети интернет передал функцию оператора реестра доменов структуре «Ростелекома», сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к центру. Данную информацию также подтвердил руководитель центра Андрей Воробьев.

«В конце прошлого года общее собрание учредителей Координационного центра доменов .ru и .рф приняло решение о передаче функции оператора реестров национальных доменов в структуру «Ростелекома», — сказал он, пояснив, что протокол общего собрания был подписан уже в начале января.

Ранее функцию оператора реестров выполняло АО «Технический центр интернет» (ТЦИ), в котором 74,98% принадлежало КЦ, а еще 25,02% — Фонду развития интернет (ФРИ, управляет доменом .su). ТЦИ занимался технической поддержкой реестра доменов .ru/.рф, сети DNS-серверов, обслуживающих запросы, а также взаимодействовал с регистраторами доменов.

Представитель «Ростелекома» не стал комментировать эту информацию.

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Финансы
Новости

Котировки TCS Group Holding достигли исторического максимума

Ведомости
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Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) TCS Group Holding выросла до исторического максимума. К закрытию торгов во вторник котировки выросли на 5,36% до $21,05, свидетельствуют данные Reuters. Это максимальное значение с 2013 г., когда TCS Group Holding, объединяющая «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование», провела IPO. При этом капитализация компании превысила $3,8 млрд.

Почти сразу после IPO котировки компании ушли ниже цены размещения в $17,5, вернувшись к этому уровню 25 октября 2017 г.

В конце ноября структура Олега Тинькова Tadek Holding & Finance S.A. разместила на рынке 14 млн GDR TCS Group. Бумаги были проданы по $17,5. На размещении компания заработала $245 млн, однако TCS Group эти средства перечислены не будут, сообщала компания.

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Технологии
Новости

Россия предложила Сирии помощь в восстановлении линий связи

Ведомости
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Министр связи и коммуникаций Николай Никифоров в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что Россия готова помочь Сирии в восстановлении линий связи и соответствующей инфраструктуры, а также предлагает свое программное обеспечение, передает ТАСС.

«Мы будем смотреть, как российские инвестиции способны эту отрасль связи в Сирии укрепить. Попробуем сделать так, чтобы у нас больше было условных прямых каналов связи между Сирией и Россией. Мы будем создавать условия, чтобы российское программное обеспечение нашло себя на сирийском рынке», - сказал Никифоров.

Никифоров рассказал, что во время поездки в Сирию встречался с председателем правительства республики, министром связи Сирии и представителями ряда местных компаний. По информации сирийской стороны, около 1,5 млн линий связи в Сирии были уничтожены в ходе военных действий, экономика Сирии и гражданская инфраструктура связи находятся в сложной ситуации, добавил Никифоров.

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Бизнес
Новости

РЖД может убрать независимых директоров из совета директоров «Трансконтейнера»

Ведомости
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РЖД может заменить независимых директоров в совете директоров ПАО «Трансконтейнер» на топ-менеджеров монополии, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый со списком кандидатов.

По информации источника, РЖД собирается выдвинуть от себя заместителя гендиректора Андрея Старкова, директоров по информационным технологиям Евгения Чаркина и по коммерческой деятельности Алексея Шило, руководителей департамента экономики Владимира Гапонько и департамента зарубежных проектов Игоря Коваля, а также замруководителя департамента корпоративных финансов Татьяну Орлову.

В действующем составе совета из 6 представителей РЖД только четверо были непосредственными сотрудниками компании. Помимо стоящего во главе совета Старкова в него также входят советник гендиректора РЖД Ирина Костенец, экс-руководитель департамента экономики и управления бизнес-проектами Андрей Тонких и первый замначальника центра фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО) Сергей Тугаринов.

На данный момент советник гендиректора ОАО «Холдинговая компания "Элинар"» Ирина Шиткина и специалист в области международного банковского дела Ричард Вернер имеют статус независимых директоров. Ранее сообщалось, что вопрос об их включении в список для голосования на внеочередном собрании акционеров вынесен на заседание совета директоров 25 января.

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Стиль жизни
Новости

Мединский обосновал запрет проката «Смерти Сталина»

Ведомости
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Министр культуры Владимир Мединский отреагировал на скандал вокруг отзыва прокатного удостоверения фильма «Смерть Сталина», опубликовав комментарий на сайте Минкультуры. Министр напомнил об отсутствии цензуры в России, но рассказал, что министерство предупреждало прокатчика о несвоевременности выхода фильма.

По словам Мединского, в Минкультуры «поступают обращения граждан по итогам просмотра британского фильма «Смерть Сталина». Министр считает, что «многие люди старшего поколения, да и не только» увидят в нем оскорбительную насмешку не только над советским прошлым, «над страной, победившей фашизм, над советской армией и над простыми людьми», но и над жертвами сталинизма.

Министр культуры не возражает против критических оценок истории, но призывает помнить о «нравственной границе между критическим анализом истории и глумлением над ней». «Минкультуры обращало внимание прокатчика и на крайнюю неуместность в принципе выхода подобной картины на экраны в канун 75-летия исторической победы под Сталинградом, - пишет Мединский. - Нас прокатчик не услышал».

«Но это всё — вопросы морали. А есть закон, которым мы руководствуемся и на требования которого справедливо указали юристы Минкультуры в заявлении после просмотра фильма. В силу этого министерство приняло решение отозвать прокатное удостоверение фильма «Смерть Сталина» и направить материалы на дополнительную всестороннюю юридическую экспертизу», - говорится в сообщении министерства.

Фильм «Смерть Сталина» не будет показан в кинотеатрах в России, заявила сегодня директор департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова. Прокатное удостоверение фильма (без такого документа кинотеатры не имеют права показывать картину) будет отозвано. Любимова пояснила, что в фильме выявлена информация, распространение которой запрещено российским законодательством. Этому предшествовал просмотр фильма российскими кинодеятелями, которые пришли к выводу, что комедия не представляет исторической и культурной ценности, а также является оскорбительной.

«Смерть Сталина» - сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи. Фильм рассказывает историю борьбы за власть, развернувшейся после смерти советского вождя. Премьера фильма в России должна состояться в этот четверг, 25 января.

Россияне назвали кумиров XX века

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Бизнес
Новости

Игорную зону в Крыму откроют к осени следующего года

Ведомости
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Власти Крыма рассчитывают на открытие игорной зоны в сентябре 2019 г. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов, передает «Интерфакс».

По его словам, уже нашли возможный участок для нее. В настоящий момент обсуждают возможность строительства на участке, а также изучают геологию. Аксенов уточнил, что уже есть оператор проекта, но его название он не раскрыл.

В июле 2014 г. президент Владимир Путин подписал закон о создании игорных зон в Крыму и Сочи. В начале 2017 г. Аксенов сообщил, что крупная российская компания вложит в создание игорной зоны в Крыму около 8 млрд руб.

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Политика
Новости

Источник в правительстве: решение Минкультуры по «Смерти Сталина» подрывает доверие отрасли

Ведомости
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Сегодняшний скандал еще раз показывает, что у Министерства культуры есть проблема с выдачей прокатных удостоверений фильмам, заявил «Ведомостям» представитель аппарата правительства России. «Вместо ясных для рынка правил все время всплывают какие-то решения, которые подрывают доверие всех участников отрасли», - заявил представитель. Он напомнил, что после истории с фильмом «Приключения Паддингтона - 2» премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение изучить систему выдачи прокатных удостоверений: «Эта работа продолжится».

Сегодня стало известно, что картину «Смерть Сталина» не покажут в кинотеатрах России из-за отзыва прокатного удостоверения. Директор департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова пояснила, что в фильме выявлена информация, распространение которой запрещено российским законодательством. Что это за информация, в министерстве не уточнили.

На этой неделе фильм посмотрели российские кинодеятели, которые пришли к выводу, что комедия не представляет исторической и культурной ценности, а также является оскорбительной. «Смерть Сталина» - сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи. Фильм рассказывает историю борьбы за власть, развернувшейся после смерти советского вождя. Премьера фильма в России должна состояться в этот четверг, 25 января.

Выбор редактора
Недвижимость
Новости

РФПИ нашел иностранного строителя для четвертого участка ЦКАД

Ведомости
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Основные параметры сделки по строительству четвертого участка центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) уже сформированы и сейчас финализируются, международный партнер, специализирующийся на инфраструктурном строительстве, найден, сообщил представитель РФПИ. О какой компании идет речь, пока не раскрывается, однако представитель РФПИ заверил, что «Автобан» и РФПИ готовы реализовывать проект.

Ранее «Автобан» сообщил, что финансовое закрытие должно состояться через два месяца. Источники «Ведомостей» сообщали, что в разное время в переговорах о вхождении в капитал проектной компании участвовали консорциум группы ВИС и итальянской компании Astaldi, турецкая компания Makyol, а также турецкая компания Renaissance Construction.

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Бизнес
Новости

«Транснефть» прокомментировала подорожание транзита через Белоруссию

ТАСС
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Российская сторона предлагает принять новую методику изменения тарифов на услуги по транзиту нефти по территории Белоруссии, сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

«Белорусские коллеги вышли к нам с предложением индексации в 7,6%. На переговорах мы им предложили 4%, как у нас. Они не согласились. Далее вступило правило методики, согласованной обеими сторонами: среднегодовой индекс российской инфляции (3,7%) плюс 3% равно 6,7%. С этой цифрой пришлось согласиться, но, как в заключение сказал замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин, данная методика была разработана при инфляции около 10% в месяц и теперь должна быть принята новая методика», - отметил Демин.

Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на транспортировку нефти по своей территории. В частности, тариф на прокачку топлива по трубопроводам «Гомельтранснефть Дружба» по маршруту Унеча (Высокое) - Адамова Застава повышен до 307,19 руб. за 1 т нетто (без НДС), а по маршруту Унеча (Высокое) - Броды - до 131,95 российского рубля. Оба тарифа проиндексированы на 6,7% по сравнению с действующими.

В начале 2017 г. Белоруссия подала в суд на Россию из-за сокращения поставок нефти, но уже весной спорные вопросы были разрешены. В конце 2016 г. председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко встречался с представителями ФАС России и обсудил пересмотр тарифов на прокачку нефти. Белоруссия хотела увеличить тариф на 20,5%, а российская сторона настаивала на индексации на 5,5%. С 1 февраля до 31 марта 2017 г. Белоруссия повысила тарифы на прокачку нефти по своим магистральным трубопроводам на 7,7%.

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Финансы
Новости

АСВ раскрыло статистику забалансовых вкладов за 2017 год

Ведомости
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Около 12 100 клиентов банков в 2017 г. столкнулись с проблемой забалансовых вкладов. В прошедшем году они обратились в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) за возвратом денежных средств суммарно на 11 млрд руб., передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу АСВ.

В АСВ отметили, что «актуальность проблемы забалансовых вкладов постепенно снижается». В 2016 г. с забалансовыми вкладами столкнулись 72 500 вкладчиков девяти банков, пытавшиеся получить суммарно 59,5 млрд руб.

«В подавляющем большинстве ликвидируемых банков не обнаруживаются признаки забалансового учета и реестр страховых выплат формируется программным путем на основании информации, содержащейся в автоматизированной банковской системе банка, а получение возмещения требует от вкладчика только предъявления удостоверяющего личность документа и происходит в короткие сроки», - пояснили в АСВ.

В агентстве отметили, что АСВ сотрудничает с правоохранительными органами по всем случаям забалансового учета.

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