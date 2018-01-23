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РФПИ назвал сроки SPO «Детского мира»

Вторичное размещение акций (SPO) крупнейшего продавца детских товаров – «Детского мира» – может пройти в ближайшие месяцы. Об этом сообщил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев на форуме в Давосе, передает ТАСС. По его словам, есть большой интерес к акциям «Детского мира».

SPO должно было пройти еще в декабре. Тогда АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ; создан РФПИ и China Investment Corp.) объявили, что продадут до 8% акций. Позже стало известно об успешном закрытии книги заявок по продаже 6,3%. Однако размещение так и не состоялось из-за ареста активов «Системы» по делу «Башнефти».

В феврале 2017 г. «Детский мир» провел успешное IPO на Московской бирже. По итогам года компания увеличила выручку на 22%. «Детский мир» планирует открыть как минимум 200 магазинов в ближайшие три года, заявил гендиректор компании Владимир Чирахов.