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«Транснефть» прокомментировала подорожание транзита через Белоруссию

Российская сторона предлагает принять новую методику изменения тарифов на услуги по транзиту нефти по территории Белоруссии, сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

«Белорусские коллеги вышли к нам с предложением индексации в 7,6%. На переговорах мы им предложили 4%, как у нас. Они не согласились. Далее вступило правило методики, согласованной обеими сторонами: среднегодовой индекс российской инфляции (3,7%) плюс 3% равно 6,7%. С этой цифрой пришлось согласиться, но, как в заключение сказал замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин, данная методика была разработана при инфляции около 10% в месяц и теперь должна быть принята новая методика», - отметил Демин.

Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на транспортировку нефти по своей территории. В частности, тариф на прокачку топлива по трубопроводам «Гомельтранснефть Дружба» по маршруту Унеча (Высокое) - Адамова Застава повышен до 307,19 руб. за 1 т нетто (без НДС), а по маршруту Унеча (Высокое) - Броды - до 131,95 российского рубля. Оба тарифа проиндексированы на 6,7% по сравнению с действующими.

В начале 2017 г. Белоруссия подала в суд на Россию из-за сокращения поставок нефти, но уже весной спорные вопросы были разрешены. В конце 2016 г. председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко встречался с представителями ФАС России и обсудил пересмотр тарифов на прокачку нефти. Белоруссия хотела увеличить тариф на 20,5%, а российская сторона настаивала на индексации на 5,5%. С 1 февраля до 31 марта 2017 г. Белоруссия повысила тарифы на прокачку нефти по своим магистральным трубопроводам на 7,7%.