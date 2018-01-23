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РЖД может убрать независимых директоров из совета директоров «Трансконтейнера»

РЖД может заменить независимых директоров в совете директоров ПАО «Трансконтейнер» на топ-менеджеров монополии, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый со списком кандидатов.

По информации источника, РЖД собирается выдвинуть от себя заместителя гендиректора Андрея Старкова, директоров по информационным технологиям Евгения Чаркина и по коммерческой деятельности Алексея Шило, руководителей департамента экономики Владимира Гапонько и департамента зарубежных проектов Игоря Коваля, а также замруководителя департамента корпоративных финансов Татьяну Орлову.

В действующем составе совета из 6 представителей РЖД только четверо были непосредственными сотрудниками компании. Помимо стоящего во главе совета Старкова в него также входят советник гендиректора РЖД Ирина Костенец, экс-руководитель департамента экономики и управления бизнес-проектами Андрей Тонких и первый замначальника центра фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО) Сергей Тугаринов.

На данный момент советник гендиректора ОАО «Холдинговая компания "Элинар"» Ирина Шиткина и специалист в области международного банковского дела Ричард Вернер имеют статус независимых директоров. Ранее сообщалось, что вопрос об их включении в список для голосования на внеочередном собрании акционеров вынесен на заседание совета директоров 25 января.