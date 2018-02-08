Минфин намерен запретить ставки на итоги выборов в России
Минфин предложил запретить букмекерам принимать ставки на результаты выборов и референдумов в России, соответствующий законопроект опубликован на regulation.gov.ru.
Подготовленные поправки в закон о госрегулировании азартных игр предусматривают, что букмекерские конторы и тотализаторы смогут принимать ставки на итоги выборов и референдумов в других странах - «за исключением итогов голосования, результатов выборов, референдума в период соответствующих избирательных кампаний и кампании референдума, проводимых в Российской Федерации, либо результатов и событий, которые иным образом связаны с такими выборами».
Законопроект никак не ограничивает букмекеров в приеме ставок на спортивные соревнования, скачки на ипподроме и зрелищные мероприятия. Публичное обсуждение законопроекта должно завершиться 1 марта.
Ближайшими в России станут выборы президента страны, голосование пройдет 18 марта.