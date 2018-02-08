Бизнес

Новости

«Ростелеком» задумался о продаже «дочки» в Армении

«Ростелеком» может продать свой фиксированный бизнес в Армении - компанию GNC-Alfa, сообщил журналистам президент российского телеком-оператора Михаил Осеевский.

«Мы думаем о том, как наиболее эффективно организовать работу там [в Армении], может быть, в том числе и через продажу», – сказал Осеевский (цитаты по «Интерфаксу»). По его словам, в случае с GNC-Alfa «межстрановая синергия не очевидна».

Армения - первая страна ближнего зарубежья, в которой «Ростелеком» начал предоставлять услуги частным клиентам. Российская компания приобрела 75% минус 1 акция армянского оператора за $22,5 млн в феврале 2012 г.

Ранее «Ростелеком» не исключал, что будет продолжать приобретение операторских активов в СНГ. Однако GNC-Alfa так и осталась единственным зарубежным активом российского госоператора.