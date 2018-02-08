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МТС выкупила у АФК «Система» свои акции на 1,36 млрд рублей

Структура АФК «Система» - компания Sistema Finance S.A. продала около 4,7 млн обыкновенных акций МТС дочерней компании мобильного оператора «Стрим диджитал». Сделка произошла в рамках программы МТС по выкупу акций (buyback). Об этом говорится в сообщении «Системы».

Сумма сделки составила приблизительно 1,36 млрд руб. В результате реализации программы эффективная доля «Системы» в капитале МТС не изменилась и составляет 50,004%.

Решение о трехлетней программе buyback совет директоров МТС одобрил в апреле 2016 г. По условиям программы МТС собиралась выкупить акции на сумму до 30 млрд руб. в течение трех лет. Компания уже провела два раунда выкупа на общую сумму 10 млрд руб.