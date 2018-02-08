Бизнес

Новости

«Роснефть» разместила облигации на 50 млрд рублей

«Роснефть» разместила облигации на 50 млрд руб. под 7,5% годовых, передает ТАСС со ссылкой на заявление первого вице-президента Газпромбанка Дениса Шулакова.

По его словам, теперь на российском рынке создан новый ориентир. «Объем выпуска - 50 млрд руб. - это максимум за всю историю российского рынка», - добавил он. По его словам, общий объем спроса оценивается приблизительно в 75 млрд руб. В книге инвесторов более 70 имен, сказал Шулаков.

Газпромбанк был организатором размещения.

18 декабря сообщалось, что «Роснефть» собирается разместить облигации на 30 млрд руб. для финансирования программы капитальных затрат и инвестиций, в частности таких проектов, как «Роспан», Русское, Среднеботуобинское, Тагульское, Юрубчено-Тохомское, Требса и Титова, Сузун, а также для планового рефинансирования по более низким ставкам текущих долговых обязательств.