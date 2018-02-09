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Строительство «Северного потока – 2» начнется в 2018 году

Строительство газопровода «Северный поток – 2» планируется начать в 2018 г., сообщил исполнительный директор компании-оператора Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг. «Мы технически и фактически выполнили все задачи и собираемся мобилизовать партнеров по договору», – сказал Варниг в интервью немецкой газете Die Welt.

По словам Варнига, еще нужно получить разрешение от нескольких стран, в частности от Финляндии и Дании, но переговоры уже находятся в финальной стадии.

В конце января Nord Stream 2 AG сообщила, что получила разрешение от Германии на строительство и эксплуатацию газопровода. Отмечалось, что переговоры с другими четырьмя странами (Россия, Финляндия, Швеция и Дания) идут по плану.

Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая стоимость оценивается в 9,5 млрд евро. Единственным акционером Nord Stream 2 AG является «Газпром».