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Роспотребнадзор привлек ЦУМ к ответственности за нарушение прав потребителей

Управление Роспотребнадзора по Москве выдало предписание ОАО «Торговый дом ЦУМ» после жалобы одного из покупателей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Покупатель пожаловался, что из-за болезни не успел воспользоваться подарочной картой, а о том, что срок ее действия ограничен, не знал по вине магазина.

После проверки Роспотребнадзор установил, что ЦУМ нарушил права потребителя на получение необходимой и достоверной информации об условиях использования подарочной карты (ч. 1 и ч. 2 ст. 14.8 КоАП).

«Управлением Роспотребнадзора по Москве выдано предписание о прекращении нарушений прав потребителей. Исполнение предписания будет проконтролировано в установленный срок», – отметили в управлении.

В ходе проверки в регламенте ЦУМа выявили другие условия, ущемляющие права потребителей, добавили в Роспотребнадзоре. В частности, ограничение на возврат приобретенной карты, а также право магазина на одностороннее изменение регламента.

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