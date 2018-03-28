Российские онлайн-ритейлеры предложили проверять на границе детские товары из-за рубежа
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила Федеральной таможенной службе ввести дополнительные требования к пересылке детских товаров, пишет «Коммерсантъ». Проверку сертификатов безопасности товаров, поступающих от зарубежных онлайн-ритейлеров, предлагается организовать прямо на границе. Пока в порядке эксперимента. При отсутствии сертификата товар должен быть возвращен продавцу.
На российском рынке практически все детские товары обязательно сертифицированы, чего нельзя сказать о товарах, поступающих из-за рубежа. Президент АКИТ Алексей Федоров подчеркнул, что 90% этих товаров импортируются из Китая, где также не проходят проверку. Ранее ассоциация предъявляла претензии к продавцам, реализовавшим на российском рынке детскую посуду из меламина. Российских продавцов за это ждал бы штраф до 300 000 руб.
Инициатива АКИТ вошла в концепцию противодействия незаконному обороту товаров для детей на рынке стран - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) при помощи интернет-торговли. В ФТС документ уже рассмотрели, следует из письма начальника управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС Сергея Шкляева в Минпромторг. Предлагаемый АКИТ механизм будет вынесен на рассмотрение рабочей группы Евразийской экономической комиссии.
Таможенники считают, что подтверждать соответствие детских товаров нужно в форме сертификации, отмечается в письме. Оценкой соответствия должны заниматься аккредитованные структуры и испытательные лаборатории.