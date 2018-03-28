Российские онлайн-ритейлеры предложили проверять на границе детские товары из-за рубежа

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Вице-губернатор назвал траурный митинг в Кемерове акцией по дискредитации власти

Среди участников митинга в память о жертвах пожара в торговом центре (ТЦ) «Зимняя вишня» было много провокаторов, действия которых были направлены на дискредитацию власти, заявил журналистам первый вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов.

«По оценкам, предварительно 25-30% – это те люди, которые пришли посочувствовать, сопереживать. Но немало присутствовало и людей, мы делаем выводы, что это четко спланированная акция, которая была направлена на дискредитацию в целом структур власти», – сказал Чернов (цитаты по «Интерфаксу»).

По его словам, в акции участвовало много «подогретой» молодежи. «Рядом со мной было несколько парней, которые вели себя абсолютно неадекватно, иногда даже не понимая, что они кричат, за что поднимают руки. И когда спрашивали, у кого пострадали родственники, поднимали руки чуть ли не 500 человек, это о чем-то должно говорить», – рассказал Чернов.

27 марта в центре Кемерова прошел стихийный митинг, в нем приняли участие несколько тысяч человек. Акция продолжалась более 11 часов. Люди начали собираться в 9.00 утра и разошлись лишь около 20.00. Собравшиеся выражали недоверие к официальным данным о числе жертв пожара и требовали отставки губернатора Амана Тулеева. К митингующим выходили мэр Кемерова Илья Середюк и вице-губернатор Сергей Цивилев.

Чернов поддержал решение Тулеева не появляться на митинге. По его словам, в среду у губернатора запланированы встречи с семьями пострадавших и погибших.

Во вторник утром в Кемерово прилетел президент Владимир Путин. Он возложил цветы к стихийному мемориалу возле сгоревшего ТЦ и провел совещание в региональной администрации. Также президент посетил пострадавших в больнице и побеседовал с инициативной группой граждан в холле морга медико-санитарной части.

Во время совещания Тулеев заявил Путину, что на митинге собралась оппозиционная группа, которая пытается спекулировать на трагедии. «На горе на людском начали – вот вся эта оппозиционная сила, вот они в момент приехали. Идут по домам, идут на предприятия, которые рядом расположены, даже в жилой сектор. Сегодня там где-то человек 200. Это вообще не родственники погибших, это вообще те, кто постоянно бузотерит», – сказал Тулеев.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в центре Кемерова произошел 25 марта, он унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Тела всех погибших обнаружены, пропавших без вести больше нет, заявил 28 марта замминистра по чрезвычайным ситуациям Владлен Аксенов.

Акции в память о погибших при пожаре в «Зимней вишне» прошли по всей России. 28 марта объявлено днем общенационального траура.

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