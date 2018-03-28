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МЧС проверит все российские торговые центры с кинозалами

Во всех регионах проходят проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности в торговых комплексах, в которых расположены развлекательные центры и кинозалы, сообщает МЧС.

Проверки проводятся по поручению Генпрокуратуры. В составе инспекторских комиссий работают сотрудники территориальных подразделений МЧС. Проверочные мероприятия планируется завершить до 16 апреля.

«Специалисты надзорных органов министерства обращают особое внимание на функционирование систем сигнализации и пожаротушения, эвакуационные пути выхода, наличие средств пожаротушения. Оценивается также уровень подготовки персонала торговых центров к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, пожары и иные нештатные аварийные ситуации», – говорится в сообщении.

Надзорные органы начали масштабные проверки противопожарной безопасности в торговых комплексах в российских регионах после произошедшего 25 марта пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», жертвами которого стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Огонь возник на последнем, четвертом этаже ТЦ, где располагался кинотеатр и детская игровая комната. Значительная часть погибших была заблокирована в кинозалах.