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Структуры «Росатома» и «Ростеха» подали заявки на строительство ТЭС в Тамани

Оператор Единой энергетической системы России «Системный оператор» (СО ЕЭС) получил две конкурсных заявки на строительство электростанции в Тамани - от структуры «Ростеха» «Технопромэкспорт» и структуры «Росатома» «ВетроОГК», следует из материалов закупки. Итоги конкурса будут подведены 1 апреля.

«Заявка на конкурс действительно подана. Мы заинтересованы в участии в данном проекте, так как заканчиваем работы в Крыму, где достраиваем Таврическую и Балаклавскую ТЭС. Имеются все возможности и ресурсы, прежде всего, мобилизованный опытный персонал и необходимая техника, чтобы быстро начать реализацию аналогичного проекта в Краснодарском крае», - сообщил «Ведомостям» представитель Ростеха.

Ранее «Технопромэкспорт» говорил, что сохраняет интерес к участию в конкурсе на строительство ТЭС в Тамани, но окончательное решение компания примет после опубликования условий конкурса. По плану электростанция должна заработать уже в 2020 г.

Проект строительства электростанции в Тамани обсуждается с лета 2015 г. Именно для нее «Технопромэкспорт» заказал у СП Siemens и «Силовых машин» – «Сименс технологии газовых турбин» четыре турбины. Сначала планировалось, что мощность новой станции составит более 600 МВт, но позже она была снижена до 460 МВт. Инвесторам предложили построить электростанцию по механизму договора о предоставлении мощности (ДПМ) – с гарантированным возвратом инвестиций в течение 15 лет под 14% годовых. Но на конкурс, прошедший в итоге летом 2016 г., «Технопромэкспорт» не заявился, как и остальные участники энергорынка, – их не устроили условия строительства.

«Технопромэкспорт» после этого выставил купленные турбины на продажу, и в итоге летом 2017 г. они были перевезены в Крым, где «Технопромэкспорт» строит две электростанции – в Симферополе и Севастополе. Siemens объявил это нарушением договора и приостановил сотрудничество с контролируемыми государством российскими энергокомпаниями. Позднее Европа ввела санкции против «Технопромэкспорта» и чиновников, участвовавших в поставке турбин Siemens в Крым. Судебное разбирательство «Ростеха» и Siemens продолжается.