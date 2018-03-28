Тема дня: Траур в России
Охранник «Зимней вишни» рассказал о неисправности кнопки пожарной тревоги
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Структуры «Росатома» и «Ростеха» подали заявки на строительство ТЭС в Тамани

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Оператор Единой энергетической системы России «Системный оператор» (СО ЕЭС) получил две конкурсных заявки на строительство электростанции в Тамани - от структуры «Ростеха» «Технопромэкспорт» и структуры «Росатома» «ВетроОГК», следует из материалов закупки. Итоги конкурса будут подведены 1 апреля.

«Заявка на конкурс действительно подана. Мы заинтересованы в участии в данном проекте, так как заканчиваем работы в Крыму, где достраиваем Таврическую и Балаклавскую ТЭС. Имеются все возможности и ресурсы, прежде всего, мобилизованный опытный персонал и необходимая техника, чтобы быстро начать реализацию аналогичного проекта в Краснодарском крае», - сообщил «Ведомостям» представитель Ростеха.

Ранее «Технопромэкспорт» говорил, что сохраняет интерес к участию в конкурсе на строительство ТЭС в Тамани, но окончательное решение компания примет после опубликования условий конкурса. По плану электростанция должна заработать уже в 2020 г.

Проект строительства электростанции в Тамани обсуждается с лета 2015 г. Именно для нее «Технопромэкспорт» заказал у СП Siemens и «Силовых машин» – «Сименс технологии газовых турбин» четыре турбины. Сначала планировалось, что мощность новой станции составит более 600 МВт, но позже она была снижена до 460 МВт. Инвесторам предложили построить электростанцию по механизму договора о предоставлении мощности (ДПМ) – с гарантированным возвратом инвестиций в течение 15 лет под 14% годовых. Но на конкурс, прошедший в итоге летом 2016 г., «Технопромэкспорт» не заявился, как и остальные участники энергорынка, – их не устроили условия строительства.

«Технопромэкспорт» после этого выставил купленные турбины на продажу, и в итоге летом 2017 г. они были перевезены в Крым, где «Технопромэкспорт» строит две электростанции – в Симферополе и Севастополе. Siemens объявил это нарушением договора и приостановил сотрудничество с контролируемыми государством российскими энергокомпаниями. Позднее Европа ввела санкции против «Технопромэкспорта» и чиновников, участвовавших в поставке турбин Siemens в Крым. Судебное разбирательство «Ростеха» и Siemens продолжается.

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Политика
Новости

Суд арестовал третьего фигуранта дела «Зимней вишни»

Ведомости
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Заводский суд Кемерова арестовал на два месяца, до 25 мая, технического директора сгоревшего торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» Георгия Соболева, передает «Интерфакс».

Кроме того, 28 марта суд отправил под арест охранника ТРЦ Сергея Антюшина, который, по версии следствия, не включил систему оповещения после начала пожара, а также управляющую ТРЦ Надежду Судденок. Также фигурантами дела являются руководитель компании «Системный интегратор», занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, Игорь Полозиненко и сотрудник компании Александр Никитин – во вторник суд продлил срок их задержания до 72 часов.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» (ст. 109 УК), «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (ст. 219 УК) и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ст. 238 УК). 

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в центре Кемерова начался 25 марта, его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Огонь возник на последнем, четвертом этаже ТЦ, где располагался кинотеатр и детская игровая комната. Следователи рассматривают в качестве приоритетной версии начала возгорания короткое замыкание, а также не исключают неосторожное обращение с огнем, говорил во вторник председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Крупнейшие по числу жертв трагедии в торговых центрах и развлекательных заведениях

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Бизнес
Новости

В Петербурге загорелся автосалон «Рольф»

Ведомости
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В Приморском районе Санкт-Петербурга горит склад автоконцерна Hyundai, сообщает региональное ГУ МЧС.

«В здании автоцентра Hyundai горит склад с автозапчастями на площади 500 кв. м», – говорится в сообщении. Изначально площадь пожара составляла порядка 50 кв. м, однако огонь быстро распространился.

В пресс-службе группы компаний «Рольф», официального дилера автомобилей Hyundai, «Интерфаксу» сообщили, что пожарные ликвидируют возгорание в здании дилерского центра «Рольф Лахта Hyundai».

Из здания эвакуирован весь персонал и посетители, в результате пожара никто не пострадал, сообщил «Интерфаксу» источник в оперативном штабе на месте ЧС. По его данным, горит кровля по всей площади здания, на внутренние помещения пожар пока не перекинулся.

Экстренные службы пытаются не допустить перехода огня на соседние строения. Пожару присвоен второй ранг сложности.

К ликвидации пожара привлечено 24 единицы техники и 107 человек личного состава.

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Авто
Новости

Daimler и BMW договорились объединить сервисы каршеринга DriveNow и Car2Go

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Немецкие автопроизводители Daimler и BMW договорились объединить сервисы каршеринга Car2Go и DriveNow, передают Bloomberg и Reuters. Компании договорились о слиянии ради борьбы на международном уровне с американской Uber, китайской Didi и другими конкурентами. Компании будут совместно развивать услуги новой мобильности - каршеринга, вызова такси и совместных поездок (ride-hailing, Mytaxi, Chauffeur Prive, Clever Taxi и Beat), парковки (ParkNow и Parkmobile), подзарядки электромобилей (ChargeNow и Digital Charging Solutions) и мультимодальных перемещений (Moovel и ReachNow), сообщили BMW и Daimler позже в совместном заявлении.

Компании в совместном предприятии будут иметь равные доли. Daimler и BMW повысили прогноз прибыли на 2018 г. В совместном заявлении компаний говорится, что их прибыль в текущем году может увеличиться, если они закроют сделку в 2018 г., получив одобрение антимонопольного органа.

Как отмечает Handelsblatt, компании собираются создать сервис каршеринга с 4 млн клиентов и 20 000 автомобилей. Стоимость такого предприятия составит более 1 млрд евро. Компании рассчитывают, что в будущем число клиентов, главным образом в Европе, увеличится до 40 млн человек.

«Как пионер автомобильной техники мы не останемся в стороне, когда речь идет о будущем городской мобильности», - заявил в среду гендиректор Daimler Дитер Цетше. Daimler и BMW пытались договориться о слиянии сервисов более года.

Daimler основал Car2Go в 2008 г. С помощью сервиса в краткосрочную аренду можно взять автомобили Mercedes-Benz и Smart. На данный момент парк компании насчитывает 14 000 автомобилей в 26 городах США, Европы и Китая. Сервис DriveNow появился в 2011 г. Парк компании насчитывает около 6000 машин, которые сдают в аренду в Европе.

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Технологии
Новости

Проектировщик IT-инфраструктуры ЧМ-2018 подал заявление о банкротстве

Ведомости
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В понедельник системный интегратор «Астерос» подал в арбитражный суд Москвы заявление о собственном банкротстве, говорится в картотеке судебных дел.

«Астерос» – крупная IT-компания. В рейтинге IT-компаний России CNews Analytics за 2016 г. он занимал 16-е место с выручкой 21,4 млрд руб. В 2014 г. интегратор участвовал в олимпийской стройке и работал над проектом по созданию систем безопасности Олимпийской деревни. Сейчас же «Астерос» строит инфраструктуру для грядущего чемпионата мира по футболу, в частности для московского стадиона «Лужники».

Контракт на 2,9 млрд руб. интегратор и стадион заключили в 2016 г., следует из базы СПАРК. В этот год госконтракты принесли «Астеросу» 6,9 млрд руб. и около $70 млн, а в 2017 г. – 2,3 млрд руб.

По данным СПАРК, 86,5% принадлежит кипрской Asteros Technology Solutions Holdings Limited.

Сейчас «Астерос» является ответчиком по 53 арбитражным делам на общую сумму более 1 млрд руб. Сумма исков, поданных в 2018 г., составляет 278 млн руб.

Банкротство IT-компании – редкое событие на российском рынке. В 2015 г. обанкротился системный интегратор «Микротест», занимавший двадцатую строчку в рейтинге крупнейших российских IT-компаний Cnews. В 2016 г. Арбитражный суд Москвы ввел наблюдение в компании «Научно-производственный компьютерный центр «Формоза-Альтаир» по иску «ВТБ факторинга», которому компания задолжала в общей сложности 591,5 млн руб. «Формоза-Альтаир» выпускал компьютеры для группы «Формоза», одной из старейших IT-компаний России. В сентябре 2016 г. подавался банкротный иск к пермскому разработчику IT-систем бизнес-аналитики «Прогноз».

Пресс-служба компании подтвердила подачу иска о банкротстве, указав, что «Астерос» продолжает операционную деятельность. «Специфика проектов, а также несвоевременное исполнение платежей со стороны некоторых заказчиков в начале 2018 г. вызвали ограничения для операционной деятельности компании и создали риски выполнения обязательств», - цитирует РБК сообщение пресс-службы.

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Технологии
Новости

Google объявил о покупке платформы поиска web-анимации Tenor

Ведомости
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Интернет-поисковик Google объявил о покупке Tenor - платформы для индексации и поиска по ключевым словам web-анимации в формате GIF. В официальном блоге Google говорится, что этот сервис сохранит бренд и дополнит сервис поиска изображений Google. Сумма сделки не называется.

Стартапу Tenor четыре года, его главный продукт - мобильное приложение GIF keyboard, позволяющее находить и делиться анимацией, соответствующей ключевым словам, как правило описывающим эмоциональное состояние пользователя. Аудитория сервиса - 300 млн пользователей в месяц, за это время он обрабатывает 12 млрд поисковых запросов.

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Политика
Новости

Суд арестовал не включившего пожарную сигнализацию в «Зимней вишне» охранника

Ведомости
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Заводский суд Кемерова арестовал на два месяца охранника сгоревшего торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Зимняя вишня» Сергея Антюшина, передает «Интерфакс». По мнению следствия, он не включил систему оповещения, когда начался пожар. Суд также арестовал до 25 мая управляющую ТРЦ Надежду Судденок.

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и избрать Антюшину меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая», - огласила решение судья Ирина Масалитина.

Пожар на четвертом этаже в «Зимней вишне» в Кемерове начался 25 марта. Больше суток сотрудники МЧС не могли справиться с огнем. Возгорание началось в детской комнате, по соседству с которой располагались кинозалы. По данным следствия, в торговом центре больше недели была неисправна автоматическая пожарная сигнализация. Как считает следствие, Антюшин не включил в «Зимней вишне» систему оповещения после начала возгорания. По официальным данным, при пожаре погибли 64 человека, среди них - 41 ребенок.

В понедельник, 26 марта, стало известно о задержании и допросах пятерых подозреваемых. Во вторник им были предъявлены обвинения по уголовному делу, возбужденному по статьям «Причинение смерти по неосторожности» (ст. 109 УК), «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (ст. 219 УК) и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ст. 238 УК). Обстоятельства и причины трагедии расследует Главное следственное управление СКР.

27 марта суд продлил сроки задержания техдиректору «Зимней вишни» Георгию Соболеву, управляющей торгового центра Надежде Судденок, а также электромонтеру и руководителю компании «Системный интегратор» (занималась обслуживанием пожарной сигнализации ТРЦ) Александру Никитину и Игорю Полозиненко.

Фотографии из сгоревшего торгового центра в Кемерове

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Технологии
Новости

Facebook упростит пользователям удаление своих данных

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Facebook вводит меры, направленные на то, чтобы пользователям было легче отслеживать, к каким данным о них имеет доступ социальная сеть, а также вносить изменения там, где они сочтут нужным, говорится в блоге компании.

В сообщении уточняется, что социальная сеть, в частности, добавит новый пункт меню. «Это меню, в котором вы можете управлять своими данными всего несколькими нажатиями клавиш, с более понятными объяснениями того, как работают наши элементы управления», — пояснили в компании.

Компания обещает, что пользователям станет проще загружать свои данные, такие как фотографии и контакты, и даже переносить их на другую учетную запись.

Пользователям разрешат также внести в свою учетную запись дополнительные уровни защиты, например двухфакторную аутентификацию.

Кроме того, Facebook позволит отслеживать информацию, которой поделились пользователи, и их комментарии, удалять все это, а также управлять рекламными объявлениями. В релизе уточняется, что меры приняты после множества обращений к Facebook о том, что настройки конфиденциальности и другие важные инструменты сложно найти.

Теперь пользователи смогут настраивать свой аккаунт не с двадцати разных экранов, а с одного, говорится в блоге.

Социальная сеть объявила о новых средствах контроля конфиденциальности после скандала с утечкой данных. В середине марта The New York Times выяснила, что компания Cambridge Analytica смогла получить доступ к 50 млн профилей Facebook. Эта компания в 2016 г. сотрудничала с президентом США Дональдом Трампом в рамках его избирательной кампании.

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Стиль жизни
Новости

Умер Олег Анофриев

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Актер, автор песен и певец Олег Анофриев скончался в среду, 28 марта, сообщает телеканал RT. Анофриеву было 87 лет. Информацию о его смерти каналу подтвердил телеведущий Александр Олешко.

«Да, это случилось час назад. Мне об этом сообщила его внучка. Он долго болел», - сказал Олешко. Он отметил, что дружил и близко общался с Анофриевым.

Информацию о кончине Олега Анофриева агентству ТАСС подтвердил его зять Сергей. «Папа скончался сегодня в 12.45. Он болел плюс возраст», - приводит его слова агентство.

Олег Анофриев окончил Школу-студию МХАТ. В разные годы работал в московском Центральном детском театре, Театре им. Маяковского, Театре им. Моссовета. Работал на телевидении и радио. Сыграл в фильмах «Человек с бульвара Капуцинов», «Будьте моим мужем», «Алые паруса», «Сказка о потерянном времени» и других. Снял фильм «Быть влюбленным», к которому написал музыку. Анофриев написал более 50 песен, романсов и мелодий к фильмам, мультфильмам, музыкальным сказкам и спектаклям. В 1969 г. стал заслуженным артистом РСФСР, в 2004 г. - народным артистом России.

Голосом Анофриева говорят герои многих известных советских мультфильмов. В их числе «Бременские музыканты» (в этом мультфильме Анофриев озвучил почти всех персонажей: Трубадура, Короля, Петуха, Кота, Пса, Атаманши, разбойников, охранников - за исключением принцессы), «Как Львенок и Черепаха пели песню», «Сказка о попе и о работнике его Балде», «Шел трамвай десятый номер».

Памяти Олега Анофриева

Бизнес
Новости

МЧС проверит все российские торговые центры с кинозалами

Ведомости
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Во всех регионах проходят проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности в торговых комплексах, в которых расположены развлекательные центры и кинозалы, сообщает МЧС.

Проверки проводятся по поручению Генпрокуратуры. В составе инспекторских комиссий работают сотрудники территориальных подразделений МЧС. Проверочные мероприятия планируется завершить до 16 апреля.

«Специалисты надзорных органов министерства обращают особое внимание на функционирование систем сигнализации и пожаротушения, эвакуационные пути выхода, наличие средств пожаротушения. Оценивается также уровень подготовки персонала торговых центров к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, пожары и иные нештатные аварийные ситуации», – говорится в сообщении.

Надзорные органы начали масштабные проверки противопожарной безопасности в торговых комплексах в российских регионах после произошедшего 25 марта пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», жертвами которого стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Огонь возник на последнем, четвертом этаже ТЦ, где располагался кинотеатр и детская игровая комната. Значительная часть погибших была заблокирована в кинозалах.

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Финансы
Новости

ЦБ не намерен продавать «народные» ОФЗ через финансовый маркетплейс

Ведомости
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Центробанк не планирует включать облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н) в список продуктов финансового маркетплейса, рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что регулятор разрабатывает схему трансформации ОФЗ-н, чтобы этот инструмент можно было продавать через маркетплейс – «финансовый супермаркет», который позволит потребителю покупать финансовые продукты онлайн. В нынешнем виде ОФЗ-н для этого не подходит, указывало издание. Сейчас владелец такой ценной бумаги может погасить облигацию у агента размещения (им выступает Сбербанк и ВТБ), вернув себе часть средств. Однако если ОФЗ-н будет продаваться клиенту напрямую, то погашать бумаги будет некому.

«Это не ОФЗ-н. ОФЗ-н - это схема, которая реализуется через банки. Поэтому это, скорее всего, будут обычные ОФЗ. Зачем придумывать что-то другое, когда есть обычные ОФЗ?» – цитирует «Прайм» Швецова.

Сейчас ЦБ совместно с участниками рынка разрабатывает проект цифровой экосистемы, которая позволит потребителю покупать финансовые продукты онлайн. Проект может быть запущен до конца года.

На первых порах россияне смогут открывать с помощью такой платформы вклады, говорил ранее Швецов, и, возможно, покупать облигации – этот вопрос сейчас обсуждается. В дальнейшем ассортимент будет расширяться, указывал он.

Бизнес
Новости

«Росатом» сообщил об отсрочке продажи доли в турецкой АЭС «Аккую»

Ведомости
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Продажа 49% в проектной компании «Аккую нуклеар», реализующей строительство одноименной атомной электростанции (АЭС) в Турции, вероятнее всего сдвинется на 2019 г., рассказал журналистам гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

«В этом году невелика вероятность [закрытия сделки]», – констатировал он (цитата по ТАСС), отметив, что это возможно в 2019 г. Лихачев сообщил, что активом интересуются не только турецкие инвесторы, не став уточнять подробности.

Относительно турецкого консорциума Cengiz-Kolin-Kalyon, с которым сделка не состоялась, Лихачев отметил, что «они просто оказались неготовыми в масштабе таких цифр разговаривать».

Четырехблочная АЭС «Аккую» с реакторами ВВЭР-1200 должна быть построена в провинции Мерсин на берегу Средиземного моря к 2021 г. Соглашение об этом Россия и Турция заключили в мае 2010 г. Общий размер инвестиций оценивается в $22 млрд. Предполагается, что 49% в проектной компании «Аккую нуклеар» «Росатом» продаст инвесторам, сохранив за собой 51%.

В июне 2017 г. соглашение о ключевых условиях было подписано с тремя частными турецкими компаниями Cengiz Holding, Kolin Insaat и Kalyon Insaat. Однако окончательное акционерное соглашение так и не было подписано. В декабре 2017 г. гендиректор «Росатома» Лихачев рассказал об интересе к проекту со стороны новых турецких игроков.

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