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Avito запустила сервис доставки

Интернет-сервис объявлений Avito начал предлагать услуги доставки товаров. За счет новой услуги Avito планирует увеличить количество пользователей и сделок, передает «Интерфакс».

«Мы сейчас запустили "Avito-доставка", то есть это сервис, который позволяет продавцам отправлять товары по всей России, а покупателю (дает) возможность найти товары не только в своем регионе», - заявил руководитель направления general & e-commerce Avito Эрик Финнас.

По его словам, спрос на новую услугу высок. «Avito стала федеральной площадкой, с многомиллионной аудиторией, но было не всегда легко покупать (товары) из другого региона, не всегда безопасно, то есть нужно было использовать сторонние сервисы», - пояснил он. Ранее стороны сделки сами занимались организацией сделки и контролировали процесс доставки, теперь же это будет делать Avito, гарантируя безопасность сделки.

Доставку будет осуществлять непосредственно партнер компаии - Boxberry, платежными партнерами проекта станут Тинькофф банк и Qiwi. Сервис заработает в более чем 650 российских городах. Новая услуга будет предоставляться только физическим лицам.

Avito не преследует цели зарабатывать на сервисе доставки, компания хочет увеличить число сделок.