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«Газпром» завершит строительство основной части «Силы Сибири» до конца 2018 года

Ведомости
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«Газпром» до конца текущего года завершит строительство основной линейной части «Силы Сибири», пообещал в интервью корпоративному журналу зампред правления газовой монополии Виталий Маркелов.

К 1 марта было сварено 1859,6 км газопровода, уложено в траншею и засыпано более 1580,1 км. Это около 73% протяженности первой очереди газопровода на участке от Чаяндинского месторождения до границы с Китаем (2158 км).

«До конца нынешнего года планируется в полном объеме завершить строительство газопровода на данном участке. На 2019 г. запланировано только устранение технологических разрывов после проведения испытаний», – сказал Маркелов. Начать подачу природного газа в КНР планируется 20 декабря 2019 г.

Общая протяженность линейной части магистрального газопровода на полное развитие составляет около 4500 км с девятью компрессорными станциями мощностью более 1200 МВт.

Топ-10 компаний мира по капиталовложениям

Бизнес
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Mail.Ru купила контрольный пакет акций разработчика игры «Домовята»

Ведомости
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Mail.Ru Group купила 51% акций разработчика мобильных игр Bit.Games. Об этом сообщает пресс-служба Mail.Ru. Сумма сделки не раскрывается.

«Команда (Bit.Games) разрабатывает мобильные и социальные игры, а стала известной благодаря игре “Домовята”, в которую играли более 10 млн пользователей социальных сетей России», - говорится в сообщении.

Сейчас студия работает над мобильной экшн-RPG «Гильдия героев». Игра «Гильдия героев» набрала уже около 7 млн установок по всему миру, а ее ежемесячная выручка увеличилась за год больше чем в 10 раз и превысила $1 млн, уточнили в пресс-службе. После сделки она продолжит развивать этот проект самостоятельно.

Команда игрового направления Mail.Ru, в свою очередь, откроет студии доступ к своим ресурсам в области разработки, аналитики и маркетинга, а также поможет с масштабированием проектов, отмечается в сообщении.

Студия Bit.Games была создана в 2002 г. и занималась разработкой сайтов и веб-сервисов на заказ. Играми компания занялась в 2007 г. В штате компании работают более 70 человек. Среди созданных компанией игр - «Гильдия Героев», «Домовята», «Cinderella Story» и другие.

На какие развлечения россияне не жалеют денег

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Недвижимость
Новости

Эксперты подсчитали количество жилых лотов в продаже в небоскребах Москвы

РИА Новости/Ведомости
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В небоскребах Москвы выставлено на продажу около 7 600 жилых лотов, рассказала гендиректор риелторской компании «Метриум» Наталья Круглова на конференции «Небоскребы России».

«Сейчас на рынке 40 проектов, которые мы могли бы отнести к жилью, 12 из них вышли с начала 2017 г. По количеству проектов это 10% рынка. Но если мы смотрим по количеству лотов, то это уже 20% рынка», - отметила она.

В структуре предложения доминирует бизнес-сегмент, а больше всего небоскребов расположено на севере, северо-востоке, западе и центре столицы.

Цены на жилье в небоскребах выше средних по рынку на 15-20%, но в элитном сегменте стоимость жилья в небоскребах дешевле

По данным «Метриума», средняя стоимость квадратного метра в комфорт-классе в небоскребе превышает 184 000 руб., в среднем по рынку — около 152 000 руб. Стоимость «квадрата» в элитном сегменте в небоскребах составляет 504 500 руб., среднерыночная — около 753 000 руб.

Кто строит жилые небоскребы в Москве

Финансы
Новости

Минфин пообещал учесть позицию Сбербанка и ВТБ при создании «оборонного банка»

Ведомости
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Схема передачи Промсвязьбанку капитала от обслуживающих гособоронзаказ банков будет доработана с учетом позиций Сбербанка и ВТБ, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Они возражают против схемы, которая была предложена изначально. Новая схема будет прорабатываться с учетом позиции Сбербанка и ВТБ», – пообещал Моисеев (цитата по ТАСС).

Правительство создает на базе Промсвязьбанка опорный банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов, чтобы оградить российские банки от санкций США. По замыслу кабмина, банки передадут на баланс Промсвязьбанка оборонные кредиты и связанный с ними капитал. Сбербанк и ВТБ выступали против передачи капитала.

Российские госбанки заблокировали поправки к законопроекту, который описывал схемы передачи активов и капитала, сообщал РБК со ссылкой на двух осведомленных источников. По их словам, в последней версии законопроекта норма об обязательной передаче Промсвязьбанку капитала вместе с активами отсутствует – решение об этом отдано на откуп акционерам банков.

Недвижимость
Новости

Власти рассказали о существенном приросте населения новой Москвы

Интерфакс/Ведомости
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Население новой Москвы увеличилось на 40% за пять лет, рассказал журналистам руководитель городского департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

По словам Жидкина, число жителей ТиНАО выросло с 234 000 до 350 000 человек.

Он также добавил, что с 2012 г. на территории ТиНАО построено 10,1 млн кв. м жилья. Активно строились детские сады и школы. За этот период построено 32 дошкольных учебных учреждения на 6500 мест и 10 школ на 10 700 мест. Поэтому, по словам Жидкина, в новых жилых комплексах на территории ТиАНО «больше нет проблемы дефицита мест в школах и детских садах».

Ранее сообщалось, что большая часть рабочих мест в новой Москве занята.

«На момент присоединения новых территорий (1 июля 2012 г.) здесь насчитывалось 84 700 рабочих мест, а уже к началу 2018 г. эта цифра увеличилась до 197 600. Причем 85% рабочих мест уже заняты работниками», – отмечали в департаменте.

Политика
Новости

Число жертв урагана в московском регионе выросло до трех

Ведомости
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Пострадавшая во время урагана в Москве 84-летняя женщина скончалась в больнице, еще 11 пострадавших остаются в медицинских учреждениях, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

Таким образом, число жертв урагана выросло до трех. Ранее в Москве погибла 12-летняя девочка и пострадали 17 человек, в Подмосковье погиб один человек и восемь пострадали.

Штормовой ветер и ливни прошли в Москве и Подмосковье днем 21 апреля. В Москве ураган повалил около 580 деревьев, повредил кровли более 30 домов и административных зданий, а также 92 автомобиля. В области были обесточены 655 жилых домов в 25 населенных пунктах, ветер повалил более 145 деревьев, повреждения получили 17 автомобилей.

Весенний шторм в Москве

Политика
Новости

Преемник Тулеева в 2017 году не заработал ничего

Ведомости
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Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев, ранее занимавший пост генерального директора компании «Колмар», не задекларировал никаких доходов за 2017 г. и I квартал 2018 г. Об этом свидетельствует его декларация, опубликованная на сайте местной администрации.

Согласно декларации, Цивилев владеет лишь мотоциклом Spyder BRP Can-Am. Врио губернатора не имеет в собственности или пользовании объектов недвижимости. В графе «декларированный годовой доход» в период с 1 января 2017 г. по 31 марта 2018 г. - прочерк.

При этом у супруги Цивилева Анны доход за этот же период составил 12 171 609 руб. Жена врио губернатора владеет тремя квартирами общей площадью около 170 кв. м, двумя земельными участками: 37 и 1796 кв. м, а также тремя машиноместами. Анне Цивилевой принадлежат три автомобиля: Меrсеdеs Benz GL 350 CDL 4 Matic, Меrсеdеs Benz S 500 4 Matic, Hyundai Tucson, а также снегоход Yamaha VT 700.

Цивилев начал работать в Кузбассе на посту заместителя губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и потребительскому рынку в марте. До этого он был гендиректором и владел 70% группы «Колмар». После перехода на должность в администрации Кемеровской области бизнесмен подарил 70% группы, которыми владел, супруге.

Врио губернатора он был назначен с 1 апреля, после того как губернатор Кемеровской области Аман Тулеев ушел в отставку. Президент Владимир Путин принял отставку Тулеева вскоре после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, где погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок.

Какие автомобили предпочитают российские чиновники

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Политика
Новости

Врио премьера Армении предложил провести внеочередные парламентские выборы

Ведомости
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Временно исполняющий обязанности премьера Армении Карен Карапетян предложил провести внеочередные выборы в парламент страны. Об этом он высказался на пресс-конференции, передает «Интерфакс».

«Что означает "кандидат народа"? Я не знаю страны, где премьера выбирают так. Для этого есть выборы. Кто-то хочет [лидера оппозиции Никола] Пашиняна, кто-то другого. Как же нам поступить? Поэтому мы предлагаем провести внеочередные выборы. Если он избранник народа, значит, его и выберет народ», – сказал Карапетян, комментируя слова Пашиняна о том, что премьером должен стать народный кандидат.

Ранее лидер оппозиционного движения депутат парламента Никол Пашинян пообещал, что его сторонники выйдут на массовые акции протеста в случае проведения властями республики внеочередных парламентских выборов до смены премьера. «На пост премьера должен быть назначен кандидат народа, после этого должно быть сформировано временное правительство, а уже после этого могут быть проведены внеочередные парламентские выборы», – подчеркивал Пашинян.

Карапетян предложил всем партиям сесть за стол переговоров и выработать решение. «Если решат провести внеочередные выборы, то надо определить сроки. Я также прошу граждан думать максимально трезво, понять, чего мы хотим», – отметил он.

Избранный парламентом премьер-министр Армении Серж Саргсян 23 апреля в связи с массовыми протестами объявил об уходе с поста, это произошло менее чем через неделю после его вступления в должность. Ранее Саргсян был президентом страны два срока подряд, с апреля 2008 г. по апрель 2018 г.

На улицах Еревана празднуют отставку Сержа Саргсяна

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Гендиректор «Пятерочки» покинет свой пост

Ведомости
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Генеральный директор торговой сети «Пятерочка» (входит в X5 Retail Group) Ольга Наумова покидает свой пост, сообщает пресс-служба компании.

В сообщении уточняется, что исполнять обязанности гендиректора сети будет главный исполнительный директор группы Игорь Шехтерман.

«Компания планирует назначить нового генерального директора торговой сети «Пятерочка» из числа внутренних кандидатов после ежегодного обновления стратегии в соответствии с будущими задачами торговой сети», - уточняется в пресс-релизе.

Ранее крупнейший российский ритейлер X5 опубликовал результаты I квартала 2018 г.: выручка по сравнению с I кварталом 2017 г. выросла на 20,2% и достигла 350,3 млрд руб. Оборот X5 стал расти медленнее: в IV квартале 2017 г. по сравнению с IV кварталом 2016 г. он увеличился на 23,4%.

При этом основным тормозом для развития группы стала «Пятерочка». С начала года рост продаж в сети снизился в годовом сравнении: в январе выручка увеличилась на 24,2%, в феврале – на 20% и в марте – на 20,7%. Выручка в сопоставимых магазинах у дома упала на 0,8% из-за снижения числа покупок на 2,2%. По данным «ВТБ капитала», это первое сокращение трафика у «Пятерочек» с 2014 г.

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Бизнес
Новости

В Москве введут запрет на продажу алкоголя в связи с ЧМ-2018

Ведомости
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В Москве введут запрет на продажу алкоголя во время проведения матчей чемпионата мира по футболу и в дни перед ними. Об этом заявил заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Кирилл Малышкин, передает «Интерфакс».

«Органами исполнительной власти определены границы территорий, в пределах которых будут введены запреты на продажу и потребление алкогольной продукции, напитков в стеклянной таре, в том числе при оказании услуг общественного питания, накануне проведения матча ЧМ по футболу и в день его проведения», - сказал Малышкин. Он уточнил, что московские власти готовят также специальные меры, призванные помочь нетрезвым болельщикам.

Малышкин пояснил, что с этой целью правительство Москвы вместе с заинтересованными службами разрабатывает лечебные мероприятия и перечень больниц и поликлиник, где таким людям будут оказывать медицинскую помощь.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил газете «Аргументы и факты», что на время чемпионата на стадионах, тренировочных полях, фан-зоне, штаб-квартире ФИФА и гостиницах, где будут проживать футболисты и члены официальных делегаций, в столице будет введен особый режим безопасности. В частности, рядом со стадионами будут действовать ограничения на въезд транспорта.

При этом тотальных проверок документов во время соревнований по футболу не будет, заверил Собянин. «Но паспорт лучше носить с собой», - отметил он.

Чемпионат мира по футболу состоится в России с 14 июня по 15 июля. Матч открытия Россия - Саудовская Аравия и финал турнира пройдут на московском стадионе «Лужники».

Болельщики сборных России и Бразилии на футболе в «Лужниках»

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Финансы
Новости

Сбербанк и ВТБ не согласились со схемами передачи капитала Промсвязьбанку

Ведомости
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Российские госбанки заблокировали поправки к закону о гособоронзаказе, предусматривающие передачу связанного с оборонными предприятиями кредитного портфеля и капитала в Промсвязьбанк, сообщили РБК два источника, знакомых с ходом согласования документа.

Правительство создает на базе Промсвязьбанка опорный банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов, чтобы оградить российские банки от санкций США. Для этого банки, по замыслу кабмина, передадут на баланс Промсвязьбанка оборонные кредиты и вместе с ними – соответствующий капитал.

По данным источника РБК, в последней версии законопроекта норма об обязательной передаче Промсвязьбанку капитала вместе с активами отсутствует. «Это будет решаться корпоративными процедурами: право принимать решение о передаче капитала будет отдано акционерам», – говорит собеседник.

Два источника издания рассказывают, что первоначально готовящиеся Минфином поправки содержали три схемы передачи капитала Промсвязьбанку, однако госбанки не согласились ни с одной из них. По словам одного из собеседников, Сбербанк предложил вовсе убрать из законопроекта все пункты, прописывающие схемы передачи капитала. ВТБ также направил отрицательное заключение на предложенную схему, рассказал близкий к одному из госбанков источник. Сбербанк отказался от комментариев, остальные банки не ответили на запрос РБК.

Против передачи Промсвязьбанку капитала публично высказывались президенты – председатели правления Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин. «Банки не страдают избытком капитала, поэтому никто не хочет передавать. Мы находимся в процессе диалога с правительством России», – объяснял Греф.

В число уполномоченных для работы с гособоронзаказом банков на 1 ноября 2017 г. входили ВТБ, Сбербанк, банк «Россия», Газпромбанк, банк «Санкт-Петербург», Новикомбанк, ВБРР, Россельхозбанк. Позже ЦБ закрыл список для публичного доступа.

По данным РБК, изначально подготовленные поправки предполагали возвращение банками части полученного за счет господдержки капитала – в размере не менее 30% балансовой стоимости передаваемых активов. Две предложенные схемы предусматривали возврат банками облигаций федерального займа (ОФЗ), за счет которых ранее они были докапитализированы Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Согласно первой схеме, получившие субординированный займ от АСВ в форме ОФЗ банки должны частично его вернуть. По второй схеме, если банк получил ОФЗ в оплату своих привилегированных акций, то он должен выкупить их у АСВ. В частности, эта схема предназначалась для ВТБ, у которого АСВ в 2015 г. выкупило префы на 307,4 млрд руб. Полученные обратно ОФЗ АСВ должно было передать новому уполномоченному банку.

Третья схема предусматривалась для банка, получившего субординированный займ от ЦБ. Банк должен был вернуть регулятору заемные средства в размере 30% балансовой стоимости передаваемых оборонному банку активов. ЦБ, в свою очередь, мог предоставить возвращенные ему средства АСВ в качестве кредита без обеспечения. Эта схема ориентирована на Сбербанк, у которого есть два субординированных займа, предоставленных ЦБ в 2008 г. (303,9 млрд руб.) и в 2014 г. (200,5 млрд руб.). В 2015 г. Сбербанк пролонгировал оба займа на 50 лет под 6,5%.

По мнению старшего директора Fitch Ratings Александра Данилова, затребованные 30% от балансовой стоимости передаваемых активов – это «запредельная цифра». По его оценкам, оптимальной величиной были бы 10%, если только активы не обесценены. Коэффициент на уровне 30% выглядит попыткой провести необходимую Промсвязьбанку докапитализацию за счет госбанков, которые, очевидно, будут категорически против этого, подчеркивает управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Александр Сараев.

 

Политика
Новости

СКР попросил перевести фигуранта дела «Седьмой студии» под домашний арест

Ведомости
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Следственный комитет России (СКР) попросил перевести фигуранта дела «Седьмой студии», бывшего гендиректора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского под домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

«С учетом возраста и состояния здоровья Малобродского следствием принято решение о смягчении ему меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест», – указывается в сообщении следователей. Соответствующие материалы переданы для рассмотрения в Басманный районный суд Москвы.

Пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева подтвердила «Коммерсанту», что суд получил ходатайство следователей о переводе фигуранта под домашний арест.

Малобродский вместе с режиссером и художественным руководителем «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым обвиняются в хищении бюджетных средств при подготовке проекта «Платформа». В сообщении СКР уточняется, что сейчас они и другие фигуранты продолжают знакомиться с материалами дела. Следствие считает, что режиссер и его знакомые похитили при подготовке проекта 133 млн руб.

По делу проходят также гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, продюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова и директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум.

Ранее суд продлил домашний арест режиссеру Серебренникову до 19 июля. Во время заседания Серебренников поблагодарил в суде всех коллег и друзей за поддержку: «Я от всего сердца благодарю моих близких друзей, но самые главные слова я хочу сказать своему отцу: папа, я горжусь твоим мужеством, дождись меня, пожалуйста». Он добавил, что гордится коллективом «Гоголь-центра», который провел успешные гастроли в Берлине.

Как москвичи стояли в очереди за билетами на балет Серебренникова

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