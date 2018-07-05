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Независимый топливный союз ответил на заявления о недоливе бензина на АЗС

Независимый топливный союз (НТС) изучает возможность подачи иска о клевете против Федерации автовладельцев России (ФАР), которая ранее опубликовала исследование о том, что около 76% российских автозаправок недоливают топливо при заправке автомобилей. Об этом говорится в заявлении НТС.

«Мы не отрицаем, что существует проблема недолива, но она не такая распространенная, как пытаются показать представители ФАР, – заявил президент НТС Павел Баженов. – Поэтому мы попросили юристов оценить выводы ФАР с точки зрения подачи иска в суд по статье 128.1 Уголовного кодекса РФ "Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации"».

По мнению НТС, взятая на вооружение ФАР методика тайного покупателя, при которой бензин сначала наливали в пластиковую канистру в багажнике, а затем переливали в мерное устройство, несовершенна, поскольку не учитывает испарение бензина и его возможные утечки. Кроме того, НТС считает выборку АЗС нерелевантной. Делать выводы о всех 25 000 АЗС в 85 регионах страны на основании данных по 34 заправкам в 13 регионах по меньшей мере непрофессионально, говорят в НТС.

Также НТС указывает на то, что в выборке не соблюдались пропорции между АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний, независимыми АЗС и региональными сетями. По данным НТС, при условии случайной выборки, в чем у специалистов НТС также есть сомнения, погрешность исследования ФАР составляет 16,8%.