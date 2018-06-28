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ФАС не увидела рисков закрытия независимых АЗС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит рисков закрытия независимых российских АЗС из-за убытков. С таким заявлением выступил замруководителя ведомства Анатолий Голомолзин, передает РИА «Новости».

«В наш адрес нет ходатайств о том, чтобы приобрести активы чьих-то компаний. Такого процесса нет. Наше территориальное управление постоянно мониторит эту ситуацию на рынке, и они тоже не видят такой ситуации», — уточнил Голомолзин.

Он напомнил, что сейчас идет обсуждение законопроекта по завершению налогового маневра.

Ранее представители независимых АЗС на круглом столе в Торгово-промышленной плате заявили, что из-за роста оптовых цен на бензин и заморозки розничных их бизнес находится на грани выживания. Компании попросили государство компенсировать им убытки и учитывать их интересы при регулировании в сфере ТЭКа.

В свою очередь президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша заявил ТАСС, что рост цен на топливо привел к потере независимыми АЗС около 30% клиентов. По его словам, нефтяные компании предлагают более низкие цены в рознице, чем независимые АЗС. «В условиях диспаритета оптовых и рыночных цен независимые трейдеры вынуждены держать цены выше, чтобы обеспечить какую-то минимальную маржинальную доходность», - пояснил Аркуша. По его словам, убыточность сохраняется в Сибири, на Алтае, в Бурятии и на Дальнем Востоке.