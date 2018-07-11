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«Газпром» до конца года может прекратить торговлю через оператора в Германии

«Газпром» может до конца текущего года прекратить торговые операции через немецкое подразделение Wingas в целях экономии и объединения его с лондонским подразделением Gazprom Marketing & Trading, сообщает издание Montel со ссылкой на источники.

«Планируемые изменения являются частью процесса консолидации в компании, поскольку Wingas и Gazprom Marketing & Trading занимаются торговлей и сбытом», – заявил один из источников, добавив, что такое решение принято в условиях жесткой конкуренции.

При этом «Газпром» продолжит проводить отдельные торговые операции через штаб-квартиру Wingas, расположенную в Касселе. По информации одного из источников издания, восемь из девяти трейдеров компании к концу года будут уволены, один переедет в Лондон.

«Газпром» начал реструктуризацию в Wingas в феврале 2018 г. Компания сменила правление оператора. Как отмечает издание, на работу в Wingas пришел Лаврентий Пилягин, работающий также в Gazprom Marketing & Trading.

Wingas является одной из крупнейших газовых трейдинговых компаний в Германии и конкурирует с RWE, Uniper и VNG. «Газпром» купил Wingas в 2015 г.