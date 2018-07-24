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В Забайкалье 60 шахтеров объявили голодовку из-за проблем с зарплатами

Следственный комитет по Забайкальскому краю начал доследственную проверку информации о невыплате зарплаты 60 шахтерам Дарасунского рудника, говорится на сайте СК по Забайкальскому краю. Следователи выехали в поселок Вершино-Дарасунский, чтобы проверить бухгалтерскую отчетность шахты и пообщаться с шахтерами.

Ранее стало известно, что 60 рабочих Дарасунского рудника объявили голодовку из-за невыплаты зарплат в течение трех месяцев. Об этом сообщало местное издание «Вечорка» со ссылкой на жену одного из протестующих. Женщина рассказала журналистам, что последний раз ее муж получил выплату в мае в размере 1300 руб. Сейчас долг по зарплате достиг уже 200 000 руб.

Это не первая забастовка горняков Дарасунского рудника. В мае 2017 г. 81 шахтер забаррикадировался в шахте «Юго-Западная» из-за несправедливой, по их мнению, системы начисления зарплат. После обещания погасить долги и закрыть шахту они вышли на поверхность, однако осенью того же года 50 бывших шахтеров объявили голодовку, так как им не выплатили все положенные при увольнении компенсации.

В октябре 2017 г. ФАС удовлетворила ходатайство золотодобывающего ООО «Урюмкан» о приобретении 100% уставного капитала ООО «Дарасунский рудник», которое ранее входило в АО «Южуралзолото группа компаний» .