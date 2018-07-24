Бизнес

Новости

Компания Трампа вложит $197 млн в строительство в Шотландии

The Trump Organisation, основателем которой является президент США Дональд Трамп, инвестирует 150 млн фунтов стерлингов ($197 млн) в расширение своего проекта в шотландском Абердине. Об этом говорится в сообщении компании.

На территории площадью 1500 га The Trump Organisation хочет построит 500 жилых домов, 50 гостиничных коттеджей, спортивный центр, торговые помещения и другие развлекательные объекты. Эти 150 млн фунтов стерлингов будут вторым траншем в проект в Абердине. Ранее компания уже вложила 100 млн фунтов стерлингов, а всего планирует инвестировать 750 млн фунтов стерлингов. Компания представила проект на утверждение совету области Абердиншир.

Этот проект The Trump Organisation привел к спорам, передает Bloomberg. В частности, компания столкнулась с экологами, местными жителями, шотландским правительством. При этом визит Трампа в Шотландию на выходных вызвал протесты в Глазго и Эдинбурге. Ни первый министр Шотландии Никола Стерджен, ни один из ее представителей не стали приветствовать Трампа, добавляет агентство.

Как Трампа встретили в Европе